Mouni Roy Divorce: మౌనీ రాయ్ ఇన్‌స్టా నుంచి పెళ్లి ఫోటోల తొలగింపు.. విడాకుల దిశగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ?

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 12, 2026, 11:53 AM IST|Updated: May 12, 2026, 12:03 PM IST

Mouni Roy and Suraj Nambiar Divorce Rumours: ప్రముఖ బాలీవుడ్ సీరియల్ నటి మౌనీ రాయ్‌ గురించిన ప్రత్యేక పరిచయం అవసరంలేదు. అయితే, ఆమె వైవాహిక జీవితానికి సంబంధించిన వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఆమె తన భర్త సూరజ్ నంబియార్‌తో విడాకులు తీసుకోబోతున్నట్లు వార్తల్లో మరోసారి నిలిచారు. ప్రధాన కారణం ఎస్‌ఎంలో వీళ్లు ఒకరినొకరు అన్‌ ఫాలో చేసుకోవడంతోపాటు పెళ్లి ఫోటోలు సైతం తొలగించారు. దీంతో ఆ ర్యూమర్స్‌కు మరింత ఆజ్యం పోసినట్టయింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

మౌనీ రాయ్‌ ప్రముఖ బాలీవుడ్ టీవీ సీరియల్ నటిగా ఆమె మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. ఆ  తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో కూడా ఆమె నటించారు. గోల్డ్‌ (2018), బ్రహ్మాస్త్రా: Part 1– శివ (2022), రోమియో అక్బర్‌ వాల్టర్‌ (2019) లో కూడా నటించింది.   

అయితే మౌనీ రాయ్‌ ఇలా క్రేజ్‌ ఉన్న సమయంలోనే 2022లో ఆమె ప్రేమించి సూరజ్ నంబియార్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే కొన్ని రోజులుగా వీళ్లు విడాకులు తీసుకోబోతున్న వార్త వైరల్ అవుతుంది. తాజాగా ఇది మరింత ట్రెండ్‌ అవుతోంది. దీనికి కారణం వారి పెళ్లి ఫోటోలు.   

సోషల్‌ మీడియా వేధికగా ఇప్పటికే ఒకరిని ఒకరు అన్ ఫాలో చేసుకోవడంతో పాటు వారి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా డిలీట్ చేసేశారు.  దీంతో వీళ్ళు విడాకులు తీసుకోబోతున్నారా? అనే సందేహానికి మరింత ఆజ్యం పోసినట్టు అయింది.   

అయితే, వీరిద్దరూ విడాకులు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే మౌనీ తన భర్తకు సంబంధించిన ఫోటో వీడియోలను డిలీట్ చేయడం గమనార్హంగా మారింది.   

దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజెన్లు తెగ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అధికారికంగా వారు ప్రకటించే వరకు ఏదీ చెప్పలేమని కొందరు కామెంట్ పెట్టగా, మరికొందరు నిజంగానే వారిద్దరి మధ్య ఏదో జరుగుతోంది అది వ్యక్తిగత గోప్యతకు సంబంధించిన విషయం అని రాసుకొస్తున్నారు.  

 అయితే 2022 జనవరి 27వ తేదీన మౌనీ రాయ్‌, సూరజ్ నంబియర్ గోవా వేదికగా వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం కూడా ఎంతో వైభవంగా బెంగాలీ, మలయాళ సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగింది.   

 తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వీరు ఒకరిని ఒకరు అన్ ఫాలో చేసుకోవడం, పెళ్లి ఫోటోలు కూడా డిలీట్ చేయడంతో త్వరలో వీళ్ళు అధికారికంగా ఏజైనా ప్రకటన చేయవచ్చు. అది వైవాహిక జీతానికి సంబంధించి అయి ఉండొచ్చు అని మౌని రాయి ఫ్యాన్స్ టెన్షన్ పడుతున్నారు.  

