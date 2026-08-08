కొంతమందిని దోమలు ఎక్కువగా కుడుతూ ఉంటాయని మనం వెంటనే గుర్తిస్తాము. అయితే 119 మందిపై నిర్వహించిన అధ్యయనంలో దోమలకు కూడా కొన్ని ఇష్టమైన మనుషులు ఉంటారని తేలింది. ఇది శాస్త్రీయ పరిశోధనల్లో నిరూపితమైంది. దోమలు కుట్టడం వల్ల మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమందిని దోమలు ఎక్కువగా కోరుకుంటాయని చాలామంది ఇది భ్రమ అని అనుకుంటారు, కానీ ఇది నిజమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ఫ్లోరిడా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు 119 మందిపై చేసిన అధ్యయనంలో దోమలకు కూడా ఇష్టమైన వ్యక్తులు ఉంటారనే ఆశ్చర్యకరమైన రిపోర్ట్ వచ్చింది. వ్యక్తుల చర్మం నుండి వెలువడే సువాసనకు దోమలు ఆకర్షితులవుతాయి, ఈ నేపథ్యంలోనే వారిని ఎక్కువగా కుడతాయని ఆసక్తికరమైన అధ్యయనం వెలువడింది.
ఫ్లోరిడా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు మొత్తం 119 మందిపై ఈ అధ్యయనం నిర్వహించారు. ప్రధానంగా మూడు దోమ జాతులు శరీర వాసనకు ఇలా ఆకర్షితమవుతాయట. అవి ఎడిస్ ఈజిప్టి, ఆల్బో పిక్టస్ క్యూలెక్స్ అనే మూడు జాతులు.
ఇవి డెంగ్యూ, జీకా, పసుపు జ్వరం, వెస్ట్ నైల్ వంటి వ్యాధులను వ్యాపింపజేస్తాయి. తమకు ఇష్టమైన వ్యక్తుల వద్దకు ఆ మనిషి నుంచి వచ్చే వాసన ద్వారా చేరుకుంటాయని, మానవ శరీరం నుంచి విడుదలయ్యే విభిన్న అస్థిర సేంద్రియ సమ్మేళనాలను కూడా ఇవి గుర్తించగలవని తేలింది.
ప్రధానంగా ఈ దోమలు అస్థిర రసాయనాల స్థాయిలు తక్కువగా ఉండే అదనపు శరీర సువాసన గల వ్యక్తులను టార్గెట్ చేసుకొని కుడతాయట. ఎడిస్ ఈజిప్ట్ దోమ పగటిపూట యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
ఆసియా టైగర్ దోమగా పిలవబడే ఆల్బోపిక్టస్ మనిషి నుంచి సహజంగా విడుదలయ్యే కీటోన్ల సువాసన పట్ల ఆకర్షితులవుతాయట.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)