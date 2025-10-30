Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో నల్లవస్త్రాలనే ఎందుకు ధరిస్తారు.. !

Ayyappa Deeksha: తెలుగు హిందూ కాలండర్ ప్రకారం 8వ మాసంలో కార్తీక మాసం వస్తోంది. ఈ మాసం శివుడికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది. ఆ తర్వాత వచ్చేదే మార్గశిరం. ఇది మహా విష్ణువుకు సంబంధించినది. అందుకే అయ్యప్ప దీక్ష.. శివుడికి ఇష్టమైన కార్తీకంలో ప్రారంభమై.. మహా విష్ణువుకు ప్రీతిపాత్రమైన మార్గశిరంలో దీక్ష ముగుస్తుంది. హరి హర సుతుడికి సంబంధించిన ఈ దీక్షలో స్వాములు నల్ల వస్త్రాలనే ఎందుకు ధరిస్తారు.
Ayyappa Deeksha: అయ్యప్ప మండల దీక్ష ప్రారంభమైనప్పుడు అయ్యప్ప మాల వేసుకునే వారి జీవితం ఒక పవిత్ర మార్గంలోకి మళ్లుతుంది. స్వాములు ధరించే ప్రతి వస్తువు, పాటించే ప్రతి నియమం అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది. అందులో వాళ్లు వేసుకునే నల్లటి దీక్షా వస్త్రాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అయ్యప్ప దీక్షా పరులు నల్లని వస్త్రాలనే ఎందుకు ధరిస్తారు. వస్త్రం మనసుకు ప్రతిబింబం వంటిది. అయ్యప్ప దీక్షలో నల్ల రంగు అనేది సన్యాస స్వభావం కలిగినది. త్యాగంతో పాటు స్వీయ నియంత్రణ కి సూచకంగా నల్ల రంగును పరిగణిస్తారు.
నలుపు ఆకర్షణను తగ్గించే రంగుగా భావిస్తుంటారు. బాహ్య ప్రపంచపు అలంకారాల నుండి మనసును దూరంగా ఉంచుతుంది.అయ్యప్ప బ్రహ్మచారి. మనం ఆయన మార్గంలో నడవడంలో భాగంగా నల్లవస్త్రాలను ధరిస్తారు అయ్యప్ప దీక్షా పరులు. ఈ నల్లని వస్త్రాలు విలాసం కాదు.. వేషం అంతకన్నా కాదు.. ఇది సాధన మాత్రమే. నల్లని రంగు మనస్సు చంచలతను గ్రహించి లోపలికి మళ్లిస్తుంది. అందుకే దీన్ని తపస్సు కు సంబంధించిన రంగుగా భావిస్తుంటారు.
నల్లటి వస్త్రం అహంకార త్యాగాన్ని సూచిస్తుంది. నల్ల వస్త్రం ధరించడం అంటే అహం అంటే నేను అనే భావం విడిచిపెట్టటంతో పాటు అన్నీ స్వామి అనుగ్రహమే అని గుర్తించడం ఈ దీక్షా వస్త్రాల వెనక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దీక్షా సమయంలో సామాన్యంగా జీవించడాన్ని సూచిస్తుంది. సాధారణ జీవనంతో పాటు ఉన్నతమైన ఆలోచన ఇదే అయ్యప్ప స్వామి దీక్షా చెబుతున్న సందేశం. నవ గ్రహ శాంతి, నల్లరంగం యొక్క గూఢార్థం.వైదిక జ్యోతిష్యం ప్రకారం, నలుపు అనేది శని, రాహు గ్రహాలకు సంబంధినది.
శని గ్రహం..శాంతి, తపస్సు, నియమాలకు ప్రతీక. అటు రాహు గ్రహానికి సంబంధించి భ్రాంతి తొలగింపు, ఆత్మ ప్రతీకను సూచిస్తుంది. నలుపు శనిదేవుడి దోషాలు తగ్గిస్తుందనేది శాస్త్ర వచనం. ఎందుకంటే.. శనిదేవుడు నియమం, క్రమం, సేవ, వినయాలకు ప్రతీక.
అయ్యప్ప దీక్షలో పాటించే నియమాలు: బ్రహ్మచర్యం, తక్కువగా మాట్లాడటం.. ఎక్కువ సాధన చేయడం.. వినయం, సేవ చేయడమే అయ్యప్ప దీక్షలో ప్రధాన భాగాలు. ఇవి శనీశ్వరుడి తత్త్వానికి అనుకూలమైనవి. అందువల్ల నల్లవస్త్రం ధరించడం వల్ల మనసుపై నియంత్రణ పెరుగుతుంది. రాహువు కలిగించే భయం, గందరగోళం తొలగిపోతుంది.
కాబట్టి అయ్యప్ప దీక్ష అనేది అర్ధంలేని అంధ విశ్వాసం కాదు. ఇది తత్త్వశాస్త్రం. నల్ల వస్త్రం అనేది దీక్షాపరులను అంతర్మార్గం వైపు నడిపించే దీపం వంటిది. నల్ల వస్త్రం మనకు నేర్పేది ఆత్మవిశ్వాసం..వినయం..సాధనలో ఏకాగ్రతను సూచిస్తుంది. ఈ దీక్షలో స్వాములు నలుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం అనేది లోకాన్ని చూడటానికి కాదు. వాళ్లలో ఉన్న లోకాన్ని జయించడమనేది నలుపు దీక్షా వస్త్రాలను ధరించడం వెనక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.