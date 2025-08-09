Interesting fact: ఓర్ని.. నర్సులను ''సిస్టర్స్'' అని పిలువడం వెనుక ఉన్న అసలైన కథ ఇదా..!

Hospital nurses: ఆసుపత్రుల్లో లేదా క్లినిక్లలో నర్సులు రోగులను ఎంత శ్రద్ధగా చూసుకుంటారో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. వారు రోగుల కోసం చేసే కష్టాన్ని మాటల్లో వర్ణించడం కష్టం. ఆధునిక నర్సింగ్కు తల్లిగా పిలువబడే ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అనే బ్రిటిష్ మహిళ నర్సులకు గొప్ప గౌరవం తెచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
ఆసుపత్రులు లేదా క్లినిక్లలో రోగులకు సేవ చేసే నర్సులు చాలా కష్టపడి పని చేస్తారు. వారు రోగులను చూసుకోవడంలో చూపే శ్రద్ధ మాటల్లో చెప్పలేం. ఆధునిక నర్సింగ్కు తల్లిగా పిలువబడే బ్రిటిష్ మహిళ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ వీరికి నిజమైన గౌరవం ఇచ్చింది.
ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ 1854లో జరిగిన యుద్ధంలో పాల్గొనాలని కోరుకుంది కానీ ఆమెకు అనుమతి రాలేదు. అందుకే గాయపడిన సైనికులకు సాయం చేయాలని నిర్ణయించుకుని నర్సుగా పని చేసింది.
అయితే ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ సైనికులను ఎంతో ప్రేమతో చూసుకుంది. దీంతో సైనికులు ఆమెను సిస్టర్ పిలవడం మొదలుపెట్టారు. ఇక అప్పటి నుంచి అందరూ నర్సులను సిస్టర్ అంటూ పిలుస్తున్నారు.
ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ రాత్రింబవళ్లు రోగులను చూసుకుంది. అంతేకాకుండా రాత్రి చీకటిలో కూడా దీపం పట్టుకుని సేవ చేసేది. అందుకే ఆమెను దీపంతో ఉన్న మహిళ అని కూడా పిలుస్తారు.
ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ నర్సింగ్ రంగంలో ఒక రోల్ మోడల్గా మారింది. దీంతో ప్రపంచమంతా నర్సులను సిస్టర్ అంటూ సంబోధిస్తున్నారు.