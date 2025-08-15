UTIs in Children: పేరెంట్స్ బీ అలర్ట్.. చిన్నారుల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అలసత్వం వద్దు.. UTI కావచ్చు..!!

UTI problems in Children: చిన్న పిల్లలు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. వాళ్ల ఆరోగ్యం కూడా అంతే సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది. అందుకే చిన్న చిన్న కారణాలతో వాళ్లకు తొందరగా జబ్బులు వస్తాయి. ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా కనిపించే సమస్యల్లో ఒకటి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ (UTI). ఇది మూత్రనాళాల్లో బాక్టీరియా చేరడం వల్ల వస్తుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పిల్లలకు శారీరకంగా, మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అందుకే తల్లిదండ్రులు ఈ సమస్య గురించి తెలుసుకొని, జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ UTI సమస్య రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. పిల్లలు టాయిలెట్ వాడిన తర్వాత సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోకపోతే బాక్టీరియా మూత్రనాళాల్లోకి వెళ్లొచ్చు. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కొందరు పిల్లలు మూత్రం ఎక్కువసేపు ఆపుకోవడం లేదా టాయిలెట్కు వెళ్లకపోవడం వల్ల కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. చిన్న పిల్లలు డైపర్ వాడితే, దాన్ని సమయానికి మార్చకపోతే బాక్టీరియా పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
కొందరు పిల్లలకు పుట్టుకతోనే మూత్రనాళాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండొచ్చు. ఇవి కూడా UTIకి కారణం కావచ్చు. బిగుతుగా ఉండే బట్టలు లేదా నైలాన్ బట్టలు వాడితే కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
UTI వచ్చిన పిల్లల్లో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మూత్రం చేసేటప్పుడు మంటగా అనిపించొచ్చు. మూత్రం నుంచి దుర్వాసన రావచ్చు. కొందరిలో జ్వరం, కడుపు నొప్పి, ఆహారం తినడానికి ఇష్టపడకపోవడం, మూత్రం సరిగ్గా రాకపోవడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి.
ఈ సమస్యను నివారించడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిల్లలు టాయిలెట్ వాడిన తర్వాత శుభ్రంగా చేతులు, ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కడుక్కోవాలి. డైపర్ వాడే పిల్లలకు తడిగా ఉండకుండా తరచూ మార్చాలి. పిల్లలు మూత్రం ఆపకుండా సమయానికి టాయిలెట్కు వెళ్లేలా అలవాటు చేయాలి.
సౌకర్యవంతమైన కాటన్ బట్టలు వాడడం మంచిది. పిల్లలు రోజూ తగినంత నీరు తాగేలా చూడాలి, ఇది శరీరంలోని మలినాలను బయటకు పంపడానికి సాయపడుతుంది. ఒకవేళ జ్వరం, మూత్రంలో దుర్వాసన లేదా ఇతర లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి.