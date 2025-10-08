Gold Rate: భారీ సంక్షోభం రానుందా? ధరలు పెరుగుతున్నా చైనా ఎందుకు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తోంది? ఆ ముస్లిం దేశం బంగారాన్ని బస్తాల్లో ఎందుకు దాచిపెడుతోంది?

Gold Rate: ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఎప్పుడూ లేనంతగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. బంగారం ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందని ద్రాక్షలా మారాయి. ఒకప్పుడు బంగారం కొనుగోలు చేయడం పండుగల ప్రత్యేకత అయితే, ఇప్పుడు దీపావళి, ధంతేరాస్ వంటి వేళల్లో కూడా ప్రజలు జువెలరీ షాపుల వద్దకు వెళ్లడం తగ్గించారు. పెరిగిన ధరల కారణంగా సాధారణ ప్రజలే కాదు, ఆభరణాల వ్యాపారులు కూడా అమ్మకాల తగ్గుదలతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఇదంతా రిటైల్ స్థాయిలో ఉన్నా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం పూర్తిగా విరుద్ధ దృశ్యం కనిపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాలు పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తూ రికార్డులు బద్దలుకొడుతున్నాయి.
భారత మార్కెట్లో గత ఎనిమిది నెలల్లో బంగారం ధరలు సుమారు 45 శాతం పెరిగాయి. 2025 జనవరిలో 10 గ్రాములు రూ. 78,000–80,000 మధ్య ఉండగా, ఇప్పుడు అదే బంగారం రూ. 1,23,450 వరకు చేరింది. MCXలో కూడా ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,20,815 దాటింది. బంగారం ధరల ఈ పెరుగుదల ఆగే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నప్పటికీ, ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు తమ రిజర్వులను పెంచుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాయి.
2025లో ఇప్పటివరకు బంగారం ధర 40 సార్లు ఆల్టైమ్ హై ను తాకింది. అంతకంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు గత 28 నెలల్లో 27 సార్లు బంగారం కొనుగోళ్లు చేశాయి. ఆగస్టు నెలలో మాత్రమే 15 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేశారు. ఇందులో కజకిస్తాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఒక్కడే 8 టన్నులకుపైగా కొనుగోలు చేసి, తన నిల్వలను 316 టన్నులకు పెంచుకుంది. అదే సమయంలో టర్కీ, చైనా, ఉజ్బెకిస్తాన్, చెక్ రిపబ్లిక్, బల్గేరియా ఒక్కొక్కటి రెండు టన్నుల చొప్పున కొనుగోలు చేశాయి.
రష్యా మాత్రం మూడు టన్నులు విక్రయించి తన నిల్వలను తగ్గించింది. భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) అయితే వరుసగా రెండో నెల కూడా బంగారం కొనుగోళ్లు చేయలేదు. కానీ చైనా మాత్రం ఈ పరంపరలో అగ్రగామిగా ఉంది. చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వరుసగా పదవ నెల కూడా బంగారం కొనుగోలు చేస్తూ, మొత్తం నిల్వలను 2,300 టన్నులు దాటించింది. ప్రస్తుతం చైనా వద్ద ఉన్న బంగారం విలువ $253.8 బిలియన్, ఇది వారి మొత్తం రిజర్వ్లలో 7.6 శాతం.
2025లో చైనా ఇప్పటివరకు 21 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేసింది. 2024లో 44 టన్నులు, 2023లో 225 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేసింది. ఈ వేగం చూస్తుంటే, చైనా తన బంగారు నిల్వలను 5,000 టన్నుల వరకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగాలనే చైనా వ్యూహంలో బంగారం ప్రధాన ఆయుధంగా మారింది.
చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఒత్తిడిలో ఉంది. COVID-19 తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుప్పకూలింది. నిరుద్యోగం పెరిగింది. స్టాక్ మార్కెట్ పట్ల ప్రజల్లో విశ్వాసం తగ్గింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారంపైనే ఆధారపడుతున్నారు. చైనా ప్రభుత్వం కూడా అదే దిశలో అడుగులు వేస్తోంది. బంగారాన్ని అధికంగా కొనుగోలు చేసి, తన ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచ బంగారపు నిల్వలలో అమెరికా అగ్రస్థానంలో ఉంది. అమెరికా ట్రెజరీ వద్ద 8,133 టన్నుల బంగారం ఉంది. జర్మనీ 3,352 టన్నులతో రెండో స్థానం, ఇటలీ 2,452 టన్నులతో మూడో స్థానం, ఫ్రాన్స్ 2,437 టన్నులతో నాలుగో స్థానం, రష్యా 2,340 టన్నులతో ఐదో స్థానం లో ఉన్నాయి. ఆగస్టు 2025 నాటికి భారతదేశం వద్ద 879.98 టన్నుల బంగారం నిల్వగా ఉంది.
ఈ గణాంకాలు ఒకే విషయం చెబుతున్నాయి. బంగారం కేవలం ఆభరణం కాదు, దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ప్రతీక అని. దాన్ని ఎవరు ఎక్కువగా నిల్వ చేసుకుంటే, భవిష్యత్తులో వారి ఆర్థిక బలం అంతగానే పెరుగుతుంది.