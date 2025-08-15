Flag hoists at red fort: భారత ప్రధాని ఎర్రకోట నుండి మాత్రమే జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం వెనుక ఉన్న రహస్యమేంటో తెలుసా..?

Redfort flag hoisting: 1947 ఆగస్టు 15న బ్రిటిష్ పాలన నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందిన తర్వాత భారతదేశం స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించింది. ఈరోజును స్మరించుకోవడానికి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటాము. అయితే ప్రధానమంత్రి ఎల్లప్పుడూ ఎర్రకోటపై మాత్రమే జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడానికి గల ప్రధాన కారణాలేంటి..? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆగస్టు 15, 1947న భారతదేశం బ్రిటిష్ పాలన నుంచి విముక్తి పొంది స్వతంత్ర దేశంగా మారింది. ఈ చారిత్రక రోజును గుర్తుచేసుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద ప్రధానమంత్రి జాతీయ జెండాను ఎగురవేస్తారు. ఈ దృశ్యం భారతీయుల హృదయాల్లో గర్వాన్ని నింపుతుంది. జెండా ఎగురవేయడం కేవలం ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు, లక్షల మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలకు నివాళి.
ఎర్రకోట ఢిల్లీలోని ఒక చారిత్రక కట్టడం. దీనిని మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ 1638లో నిర్మించారు. దీని నిర్మాణానికి సుమారు 8 నుంచి 10 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ కోట అద్భుతమైన వాస్తు శిల్పంతో పాటు భారతదేశ శక్తి, గొప్పతనానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది.
1947లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఎర్రకోట వద్ద జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ఈ క్షణం శతాబ్దాల బానిసత్వం తర్వాత భారతదేశ స్వేచ్ఛను సూచించింది.
అయితే ఎర్రకోట వద్దే జెండాను ఎగురవేయడానికి గల కారణం.. ఈ కోట స్వతంత్ర భారతదేశానికి చిహ్నం. ఇక్కడే స్వాతంత్ర్య ప్రకటన మొదట జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ నుంచి దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ఈ కోట ఢిల్లీ మధ్యలో ఉండటం, భద్రతా కారణాల వల్ల ఇది అనువైన ప్రదేశం.
భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు ప్రధానమంత్రి ఎర్రకోట వద్ద జెండాను ఎగురవేసి, దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. 1947 నుంచి ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఇది దేశభక్తిని, జాతీయ గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తుంది.