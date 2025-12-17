Gold Loan Rules: RBI పెట్టిన మెలిక.. మీకు గోల్డ్ ఉన్నా లోన్‌ రాకపోవచ్చు.. షాక్‌ అవ్వదు.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!!

Gold Loan Rules: బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ తరుణంలో బంగారం అంటే భయపడేవారే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. కొనుగోలు చేసేవారు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే బంగారం కొనే ముందుకు కొన్ని విషయాలను మాత్రం తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే బంగారం కొనుగోలు చేసిన తర్వాత దాన్ని తాకట్టు లోన్ తీసుకునే సమయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కునే పరిస్ధితి రావచ్చు. ఎందుకంటే బంగారం లోన్ పై ఆర్బిఐ ఓ మెలిక పెట్టింది. అదేంటో చూడండి.
సాధారణంగా మన దేశంలో బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణాలే కాదు. చాలా మంది బంగారు బిస్కెట్లు, కాయిన్లు కూడా పొదుపుగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకోవచ్చని చాలా మందికి నమ్మకం. కానీ వాస్తవంలో పరిస్థితి అంత సులభం కాదు. చాలా బ్యాంకులు బంగారు ఆభరణాలపై సులభంగా లోన్ ఇస్తాయి గానీ, బిస్కెట్లు లేదా కాయిన్ల విషయంలో మాత్రం వెనకడుగు వేస్తాయి. దీనికి కారణం బ్యాంకుల షరతులు కావు… ఆర్థిక నియమాలే.
దేశంలో బంగారాన్ని ఒక సంప్రదాయ పెట్టుబడిగా భావిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా బంగారు ఆభరణాలు కుటుంబ అవసరాల కోసం పెళ్లిళ్లు, పండగల సమయంలో ధరించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అందుకే బంగారు నగలపై తీసుకునే లోన్స్ పై బ్యాంకులు నిజమైన అత్యవసరంగా భావిస్తాయి. కానీ గోల్డ్ బిస్కెట్లు, కాయిన్స్ పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు కొనుగోలు చేసినట్లు బ్యాంకులు నమ్ముతాయి. వీటిపై లోన్స్ ఇచ్చేందుకు బ్యాంకులు నిరాకరిస్తాయి. ఎందుకంటే వీటిపై ఇచ్చిన లోన్స్ తో ఆ డబ్బును మళ్లీ బంగారం కొనేందుకు వాడుతుంటారు. ఇలా జరిగితే మార్కెట్లో ఊహాజనిత వ్యాపారం పెరుగుతుంది. ధరల్లో మరింత అస్థిరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ఇదే అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని RBI కొన్ని కఠిన నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. వాటి ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి గరిష్టంగా 50 గ్రాముల వరకు మాత్రమే బంగారు కాయిన్లను తాకట్టుగా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అంతకంటే ఎక్కువ బరువు ఉన్న బిస్కెట్లు లేదా కాయిన్లను బ్యాంకులు లోన్ కోసం అంగీకరించవు. దీని వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనవసర ఊగిసలాటలను అడ్డుకోవడమే.
ఇంకో కీలక అంశం బంగారం స్వచ్ఛత. ఆభరణాల్లో మేకింగ్ చార్జీలు, ఇతర లోహాల మిశ్రమం ఉంటుంది. కానీ బిస్కెట్లు, కాయిన్లు దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారంతో తయారు చేస్తారు. వీటిపై సులభంగా లోన్ ఇస్తే, డబ్బు బంగారం మధ్య ఒక చక్రంలా లావాదేవీలు సాగుతాయి. ఇది నగదు ప్రవాహాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తుందని RBI భావిస్తోంది.
బ్యాంకుల దృష్టిలో మరో పెద్ద సమస్య రిస్క్. నగలు భావోద్వేగాలతో ముడిపడి ఉండటంతో, ధరలు తగ్గినా కస్టమర్ వాటిని తిరిగి పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ బిస్కెట్లు మాత్రం కేవలం లోహపు ముక్కలుగానే కనిపిస్తాయి. బంగారం ధరలు తగ్గినప్పుడు లోన్ తీసుకోకుండా వాటిని బ్యాంకులోనే వదిలేసే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఇది బ్యాంకులను దివాళా తీసే పరిస్థితులను కల్పిస్తుంది.
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, బ్యాంకులు తాము విక్రయించే బంగారు నాణేలపై కూడా లోన్ ఇవ్వకూడదన్న నిబంధనలు ఉన్నాయి. బ్యాంకులు సేవింగ్స్, లోన్ల వరకు మాత్రమే పరిమితమవాలి తప్ప బంగారం వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ నియమాలు రూపొందించారు.
మొత్తంగా చూస్తే, బ్యాంకులు లాభాల కంటే భద్రతకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. సామాన్య ప్రజలకు అత్యవసర సమయంలో ఉపయోగపడాలన్న ఉద్దేశంతోనే బంగారు ఆభరణాలపై మాత్రమే లోన్ సౌకర్యాన్ని విస్తృతంగా అందిస్తున్నారు. అందుకే బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు – ఇది కేవలం పెట్టుబడికేనా, లేక అవసర సమయంలో ఉపయోగపడే ఆస్తినా అన్నది ముందే ఆలోచించుకోవడం మంచిది. అత్యవసర లోన్ అవసరం వస్తే, ఇప్పటికీ బంగారు ఆభరణాలే బ్యాంకుల వద్ద నమ్మకమైన మార్గంగా కొనసాగుతున్నాయన్నది గుర్తుంచుకోవాలి.