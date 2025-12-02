English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold News: దుబాయ్‎ నుంచి తెచ్చిన బంగారం ఎల్లో కలర్‎లోనే ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా? అసలు విషయం ఇదే..!!

Gold News: దుబాయ్‎ నుంచి తెచ్చిన బంగారం ఎల్లో కలర్‎లోనే ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా? అసలు విషయం ఇదే..!!

Gold News: భారతీయులకు బంగారంకు ఉన్న బంధం ఎంత లోతైనదో ప్రత్యేకించీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వివాహాలు, శుభకార్యాలు, పండుగలు ఏవి వచ్చినా బంగారం కొనడం ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ బంగారం పట్ల ఆసక్తి ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. అందుకే చాలా మంది భారతీయులు విదేశాలకు వెళితే అక్కడి గోల్డ్ మార్కెట్‌ను వైపు ఓ లుక్కెస్తుంటారు. 
1 /6

ముఖ్యంగా దుబాయ్‌ ప్రపంచంలోనే ప్రముఖమైన గోల్డ్ షాపింగ్ గమ్యస్థానంగా భావిస్తుంటారు. దుబాయ్ గోల్డ్ సూప్ అయినా.. బంగారపు షోరూమ్స్ అయినా ప్రతి చోటా  ఆభరణాలు, విభిన్నమైన డిజైన్లు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో దర్శనమిస్తుంటాయి. 

2 /6

దుబాయ్ బంగారం నాణ్యతలోనూ బాగుంటుందని.. ఎందుకు చెబుతారో తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ అమ్మే బంగారం ప్యూరిటీని తెలుసుకోవాలి.  దుబాయ్‌లో ఎక్కువగా 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ అమ్ముతుంటారు. ఇది 99.9శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే దుబాయ్ బంగారం దగదగా మెరిసిపోతుంది. పసుపు కలర్లో అందంగా కనిపిస్తుంది. 

3 /6

ఆ బంగారంలో  ఎలాంటి లోహాలు కలవవు. దాదాపు స్వచ్ఛమైన బంగారం కావడం వల్ల మెరిసిపోతుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారంతో ఆభరణాలు తయారు చేసే సమయంలో కూడా దుబాయ్‌లో కాపర్‌ కంటే జింక్‌, సిల్వర్‌ను ఎక్కువగా కలుపుతారు. ఈ లోహాలు బంగారం రంగును మరింత ప్రకాశవంతంగా మార్చి ఎల్లో గోల్డ్ రూపాన్ని ఇస్తాయి. మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లో ఈ ఎల్లో గోల్డ్‌కే భారీ డిమాండ్ ఉండటం కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.  

4 /6

దుబాయ్ లో పసుపు రంగులో బంగారం ఉంటే..  భారత్  అమ్మే బంగారం రంగు కాస్త ఎరుపు ఛాయాలో కనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం సులభం భారత్‌లో 22 క్యారెట్ల బంగారంలో కాపర్‌ను ఎక్కువగా కలుపుతారు. కాపర్ స్వభావం ఎరుపుగా ఉండటంతో బంగారానికి కూడా ఆ ఎరుపు రంగు తళుకు వస్తుంది. 

5 /6

ప్యూరిటీ తగ్గే కొద్దీ ఈ రంగు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు 18 క్యారెట్ల బంగారంలో కాపర్ మోతాదు ఎక్కువగా ఉండటంతో పింక్ గోల్డ్ లా కనిపిస్తుంది. అయితే దీని ప్రయోజనం కూడా ఉంది.  కాపర్ కలపడం వల్ల బంగారం మరింత బలంగా మారుతుంది. ఆభరణాలు గట్టిగా ఉండి ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి. 

6 /6

దుబాయ్ బంగారం పసుపు రంగులో మెరవడానికి  కారణం ప్యూరిటీ, జింక్, సిల్వర్ మిశ్రమం కలవడమే. భారత లో  బంగారం ఎరుపు టోన్ కలిగి ఉండటానికి కారణం కాపర్ లోహం కలపడం. ఈ రెండు దేశాల్లోని సాంప్రదాయాలు, మార్కెట్ అభిరుచులు, వినియోగదారుల డిమాండ్‌ల ఆధారంగా గోల్డ్‌ లోహాలు,  ప్యూరిటీలు మారుతూ ఉంటాయి.

Dubai Gold Gold Differences Gold Purity 24 carat gold 22 Carat Gold Indian Red Gold Yellow Gold Facts Dubai Gold Shopping Indian Jewellery Dubai Gold Designs

Next Gallery

Star Actress: ఆ డైరెక్టర్ నడుము చూపించమన్నాడు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన ప్రభాస్ మూవీ నటి..