Easter 2026: ఈస్టర్ గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాతే ఎందుకు వస్తుంది? ఆ రోజు గుడ్లను ఎందుకు బహుమతిగా ఇస్తారు?

Why Easter Celebrates With Egg History: 2026 ఏప్రిల్ 5వ తేదీన ఈస్టర్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈస్టర్ జరుపుకుంటారు. దీనికి ఈస్టర్ సండే అని కూడా పేరు. క్రైస్తవులు గుడ్ ఫ్రైడే జరుపుకున్న మూడో రోజు ఈస్టర్ నిర్వహిస్తారు. దీన్ని Easter Sunday అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఈస్టర్ రోజు గుడ్లు ఎందుకు బహుమతిగా ఇస్తారు? దీనికి వెనుక ఉన్న కథ ఏంటి తెలుసుకుందాం.
 
 ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే ఏప్రిల్ 3వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది గుడ్‌ఫ్రైడే వచ్చిన మూడో రోజు ఈస్టర్ కూడా నిర్వహిస్తారు. దీన్ని ఈస్టర్ సండే అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే గుడ్ ఫ్రైడే అయినా మూడో రోజే ఎందుకు ఈస్టర్‌ నిర్వహిస్తారు.   

సాధారణంగా గుడ్ ఫ్రైడే అంటే చాలామందికి తెలుసు. ఈరోజు జీసస్ క్రైస్ట్‌కు సిలువ వేసిన రోజు. అందుకే సంతాప దినంగా పరిగణిస్తారు. శుక్రవారం ఆయనకు సిలువ వేస్తారు. సరిగ్గా మూడో రోజు ఆయన పునరుత్థానం చెందారు.   

గుడ్ ఫ్రైడే సంతాప దినంగా పరిగణిస్తే.. ఈస్టర్ మళ్ళీ జీసస్ క్రైస్ట్ పునరుత్థానం చెందినందుకు ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగ. ఈరోజు ఏసు క్రీస్తు మళ్లీ పుట్టాడని వేడుకగా జరుపుకుంటారు.   

బైబిల్ ప్రకారం కూడా ఏసు పునర్జన్మ తర్వాత 40 రోజులు జీవించారు. ఆ సమయంలో అతని శిష్యులకు ప్రేమ, కరుణ, సద్భావన గురించి బోధన చేశారు. ఒక్కో ప్రాంతంలో ఈ ఈస్టర్‌ను 40 రోజులు జరుపుకుంటారు. ఈస్టర్‌ మరుసటి రోజు వచ్చే సోమవారం యూరప్‌ దేశాల్లో సెలవులు కూడా ప్రకటిస్తారు.   

 ఈస్టర్ రోజు జీసస్ ముందు కొవ్వుతులను వెలిగించి, బైబిల్ చదువుతారు. అందుకే ఈ ఈస్టర్ సండే, పామ్‌ సండే గా కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజు గుడ్లకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. క్రైస్తవులు గుడ్లను రకరకాలుగా అలంకరించి బహుమతిగా ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఇలా చేయటం వల్ల కొత్త ఉత్సాహం కలుగుతుందని వారి నమ్మకం.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Easter 2026 why Easter after Good Friday Easter egg history Easter meaning explained Good Friday Significance Jesus resurrection story

Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈస్టర్ వల్ల బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా.. లేదా.. క్లారిటీ ఇదే..!