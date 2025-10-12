Bahrain Gold Price: భారత్ లో బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్న సంగతి తెలిసిందే. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షా 50వేలకు చేరువైంది. దీపావళి నాటికి లక్షాయాభైలు చేరడం ఖాయం అంటున్నాయి మార్కెట్ వర్గాలు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పసిడి ధరలు ఈ 2025వ సంవత్సరంలో భారీగా పెరగడం గమనార్హం. ఒక్క ఈ ఏడాదిలోనే దాదాపు 40శాతానికి పైగా ధరలు పెరిగాయి.
బంగారంతో పాటు వెండికి కూడా పట్టపగ్గాల్లేవు. దీంతో సామాన్య ప్రజలు బంగారం పేరు వింటేనే భయపడే పరిస్ధితి నెలకొంది. అయితే భారత్ కంటే దుబాయ్ లో బంగారం తక్కువ ధరకు లభిస్తుందని తెలుసు. మరి మరో గల్ఫ్ దేశమైన బహ్రెయిన్ లో కూడా బంగారం తక్కువ ధరకే లభిస్తుందా. అక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తి ఎంత బంగారం భారత్ కు తీసుకురావచ్చు. ఒక తులం బంగారం ఎంత ధర ఉంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భారత్తో పోలిస్తే బహ్రెయిన్లో బంగారం ధరలు చాలా చౌకగా ఉంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం అక్కడి పెద్ద బంగారు మార్కెట్, తక్కువ పన్ను వ్యవస్థ కలిగి ఉండటం. గల్ఫ్ దేశాలలో ఒకటైన బహ్రెయిన్ ఆధునికత, ఆర్థిక స్థిరత్వం, పర్యాటక రంగం వంటి అంశాలతో పాటు తన బంగారు మార్కెట్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.
ముఖ్యంగా భారతీయ పర్యాటకులు బహ్రెయిన్ వెళ్లినప్పుడు అక్కడి బంగారు షాపుల్లో కొనుగోళ్లు చేయడం సాధారణంగా మారింది. ఎందుకంటే బహ్రెయిన్లో బంగారు బిస్కెట్లు, ఆభరణాలపై పన్నులు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, అక్కడి ధరలు భారతదేశంతో పోలిస్తే గణనీయంగా తక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, అక్కడ అమ్మకానికి వచ్చే బంగారం నాణ్యత కూడా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం బహ్రెయిన్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర BHD 46.30 (దాదాపు రూ.10,200 గ్రాముకి)గా ఉండగా, భారత మార్కెట్లో ధరలు దానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మన దేశంలో 1 గ్రాము బంగారం ధర రూ. 14వేలు ఉంది. అంటే బహ్రెయిన్ లో 1 గ్రాము బంగారం 4వేలకు తక్కువగా దొరుకుతుంది. ఈ లెక్కన తులం బంగారానికి దాదాపు 40వేల వరకు తక్కువ ధరకు లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు. పెర్షియన్ గల్ఫ్ నైరుతి ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ చిన్న సంపన్న దేశం, 30 చిన్న దీవులతో కూడిన ద్వీపసమూహం.
“అల్ బహ్రెయిన్” అనే అరబిక్ పదం నుంచి ఈ దేశానికి పేరు వచ్చింది. దీని అర్థం “రెండు సముద్రాలు.” చమురు నిల్వలు పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ, బహ్రెయిన్ బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, కమ్యూనికేషన్లు, పర్యాటకం వంటి రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఆర్థికంగా బలంగా నిలుస్తోంది.
బహ్రెయిన్లో బంగారం చౌకగా ఉండటం వల్ల చాలా మంది భారతీయులు అక్కడి నుండి కొంత బంగారం కొనుగోలు చేసి భారతదేశానికి తీసుకురావాలనుకుంటారు. అయితే భారత ప్రభుత్వం దీనిపై కస్టమ్స్ పరిమితులు విధించింది. భారత కస్టమ్స్ నిబంధనల ప్రకారం మహిళలు గరిష్టంగా 40 గ్రాముల బంగారాన్ని సుంకం లేకుండా తీసుకురావచ్చు. దీని విలువ రూ.1 లక్ష వరకు ఉండాలి.
పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు బంగారం సుంకం లేకుండా తెచ్చుకోవచ్చు. దీని విలువ రూ.50,000 లోపు ఉండాలి. ఈ పరిమితిని మించి బంగారం తీసుకువస్తే 12.5 శాతం కస్టమ్స్ డ్యూటీతో పాటు 3 శాతం జీఎస్టీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం విదేశాలలో నివసించే భారతీయులకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. వారు సాధారణ ప్రయాణికుల కంటే కొంత ఎక్కువ బంగారాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు.
బహ్రెయిన్ మార్కెట్లో బంగారం తక్కువ ధరకు, అధిక నాణ్యతతో లభించడం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు ఇది ఒక ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా మారింది. అంతర్జాతీయంగా కూడా బహ్రెయిన్ “గల్ఫ్ గోల్డ్ హబ్”గా గుర్తింపు పొందింది. బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో, పెట్టుబడిదారులు బహ్రెయిన్ మార్కెట్లో బంగారం కొనుగోలు చేసి లాభాలు సాధిస్తున్నారు. అయితే, భారత్కు తీసుకువచ్చేటప్పుడు ప్రభుత్వ నిబంధనలు, కస్టమ్స్ పరిమితులను తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.