D Mart Secrets: డిమార్ట్ ఈరోజు భారతదేశంలో మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలకు అత్యంత నమ్మకమైన సూపర్ మార్కెట్గా మారింది. మ్యాగీ, బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు, నిత్యావసర సరుకుల..ఏది కొనాలన్నా చీప్గా దొరికే చోటుగా డిమార్ట్ పేరు వినిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మార్కెట్లో ₹149కి అమ్మే డైరీ మిల్క్ను డిమార్ట్లో ₹99కే, ₹99 మ్యాగీని ₹73కే ఇవ్వడం వల్ల చాలా మంది కస్టమర్లు నేరుగా డిమార్ట్కే వెళ్తారు. ఇదే కారణంగా ఇతర పెద్ద రిటైల్ బ్రాండ్ల బిజినెస్పై డిమార్ట్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
డిమార్ట్ విజయం వెనుక ప్రధానంగా DMart బిజినెస్ మోడల్. ఈ కంపెనీ ఎక్కువ లాభాల కోసం కాకుండా తక్కువ మార్జిన్తో ఎక్కువ అమ్మకాలు చేయడంపై ఫోకస్ చేస్తుంది. రోజూ అవసరమయ్యే వస్తువులనే ప్రధానంగా అమ్ముతుంది. దీంతో స్టాక్ త్వరగా అమ్ముడవుతుంది.. డబ్బు వేగంగా తిరిగి వస్తుంది.
ఇంకో ముఖ్యమైన కారణం వెండర్లు, సప్లయర్లతో డిమార్ట్ వ్యవహరించే విధానం. సాధారణంగా చాలా రిటైల్ కంపెనీలు వెండర్ల బిల్లులు క్లియర్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి. కానీ డిమార్ట్ మాత్రం నెల నెలకే చెల్లింపులు చేస్తుంది. దీంతో వెండర్లు కూడా డిమార్ట్కు తక్కువ ధరలకే సరుకులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు. అలాగే పెద్ద మొత్తంలో సరుకులు ఒకేసారి కొనడం వల్ల కంపెనీకి ఇంకా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
డిమార్ట్ ఖర్చుల విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. ఎక్కువ స్టోర్లు స్వంత ప్రాపర్టీల్లోనే ఓపెన్ చేయడం లేదా దీర్ఘకాల లీజులకు తీసుకోవడం వల్ల రెంట్ ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఖరీదైన ఇంటీరియర్లు, భారీ ఎయిర్ కండిషనింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ లాంటివాటిపై డిమార్ట్ ఎక్కువ ఖర్చు చేయదు. ఈ విధంగా ఆదా చేసిన డబ్బునే కస్టమర్లకు డిస్కౌంట్ రూపంలో ఇస్తుంది.
ఈ మొత్తం విజయం వెనుక రాధాకిషన్ దమాని అనుభవం కీలకం. స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చిన అనుభవాన్ని రిటైల్ రంగంలో ఉపయోగించి, నెమ్మదిగా కానీ స్థిరంగా డిమార్ట్ను ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఒక స్టోర్తో మొదలైన ఈ ప్రయాణం, ఈరోజు వందల స్టోర్లకు చేరింది.
సారాంశంగా చెప్పాలంటే, తక్కువ ఖర్చులు, వేగవంతమైన చెల్లింపులు, అవసరమైన వస్తువులపై ఫోకస్..ఇవే డిమార్ట్ సక్సెస్కు అసలు రహస్యాలు. అందుకే డిమార్ట్ మిగతా సూపర్ మార్కెట్లకు గట్టి పోటీగా నిలుస్తోంది.