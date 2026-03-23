Indian Railways: భారతీయ రైళ్లు ఎందుకు ఇన్ని రంగుల్లో ఉంటాయి? వాటిలో దాగి ఉన్న అర్థాలు ఏమిటి!

Why Indian Trains In Many Colours: సాధారణంగా రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా ఈ డౌట్ వచ్చిందా? అసలు మన దేశంలో రైళ్లు ఎందుకు వివిధ రంగుల్లో ఉంటాయి. ఎరుపు, తెలుపు, నీలిరంగులో కనిపిస్తాయి. అయితే దీనికి అర్థం ఏంటి ? ఎందుకు వివిధ రంగుల్లో ఉంటాయని ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా? వాటి అర్థాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం.
 
సాధారణంగా మనం రైల్వే స్టేషన్ వెళ్లినప్పుడు స్టేషన్‌లో వివిధ రంగుల్లో ఉన్న రైళ్లు ప్లాట్ ఫారంలో నిలిచి ఉండడాన్ని గమనిస్తాం. కొంతమంది ఆ రైలు రంగు ప్రకారం ముడిపడి ఉంటుంది అని అనుకుంటారు. అయితే మన దేశంలోనే ఇలా ఎందుకు వివిధ రంగుల్లో రైళ్లు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా వాటి అర్థమేంటి ?  

 రైల్వే స్టేషన్‌లో నీలిరంగులో ఉండే రైలు కోచ్‌లు చూస్తూనే ఉంటాం. అంటే ఇవి పాత జనరేషన్ సంబంధించినవి ఐసిఎఫ్, ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోచస్ గా వీటిని విభజించారు. అత్యంత దూరం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇలాంటి కోచులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రతిరోజు కొన్ని లక్షలాది మంది రైలు ప్రయాణికులు ఇలాంటి ట్రైన్ లోనే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. మీరు బ్లూ రంగులో ఉన్న ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు అంటే మీరు మెయిల్ లేదా ఎక్స్‌ప్రెస్ సర్వీస్ పొందుతున్నారని అర్థం.  

 మనదేశంలో కొన్ని రైళ్లు ఎరుపు లేదా మెరూన్‌ కలర్ లో ఉన్న కోచ్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. వీటిని ఎల్‌హెచ్‌బీ కోచ్ అంటారు. ఇవి అత్యంత స్పీడుగా, భద్రమైన, సులభతర ప్రయాణాన్ని రైలు ప్రయాణికులకు అందిస్తాయి. ఈ రైలు యాక్సిడెంట్ జరిగినా కానీ తక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది.  

కొన్ని రైళ్లు తెలుపు రంగులో ఉంటాయి . దీనికి డిజైన్ కూడా కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్.. అవి మామూలు ట్రైన్లు కాదు. ట్రైన్ సెట్స్. అంటే ఇంజిన్ కోచ్‌లు ఒక సింగల్ యూనిట్‌కు అమరుస్తారు. ఈ రైళ్లు కూడా వేగంగా, ఆధునికత ఉన్నతమైన అనుభవం రైలు ప్రయాణికులకు అందిస్తుంది.  

 ఈ రంగు రంగుల్లో ఉండే రైళ్లో ఎక్స్‌ప్రెస్, ప్రీమియం, సూపర్ ఫాస్ట్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఎరుపు రంగులో ఉండే ట్రైన్ ఆటోమేటిక్‌గా సూపర్ ఫాస్ట్ వెళుతుందని కాదు.. బ్లూ రంగులో ఉన్న ట్రైన్ నెమ్మదిగా ప్రయాణం చేస్తుందని కాదు. ఇది సమయానికి అనుగుణంగా, సిగ్నలింగ్ ఆధారంగా ప్రయాణం చేస్తాయి.

