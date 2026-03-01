English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!

Indians in Dubai: 

ఇటీవల మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతాలలో.. పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇప్పుడు గల్ఫ్ ప్రాంతానికీ విస్తరించాయి. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లోని కొన్ని కీలక ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేయడం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
ఇప్పటివరకు వ్యాపారం, పర్యాటకం, భద్రతకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా గుర్తింపు పొందిన.. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా దుబాయ్, అబుదాబి వంటి నగరాలు ఎప్పుడూ యుద్ధాలకు దూరంగా ఉంటాయని భావించేవారు. కానీ తాజా దాడులతో ఆ భావన పూర్తిగా మారింది. దుబాయ్‌లోని ప్రతిష్టాత్మక ప్రాంతాల సమీపంలో డ్రోన్, క్షిపణి అవశేషాలు పడినట్లు వార్తలు రావడంతో ప్రజల్లో భయం మొదలైంది. ఇది కేవలం భౌతిక నష్టం మాత్రమే కాకుండా మానసికంగా కూడా పెద్ద దెబ్బగా మారింది.

ఇరాన్ నేరుగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌ను శత్రువుగా చూడకపోయినా, అక్కడ ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలే ప్రధాన లక్ష్యంగా దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. ఎమిరేట్స్‌లో అమెరికా సైనిక ఉనికి ఉండటంతో, ఆ దేశం ఈ పెద్ద సంఘర్షణలో ముందుబాటులోకి వచ్చిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అబుదాబిలో గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు కొన్ని క్షిపణులను అడ్డుకున్నప్పటికీ, వాటి అవశేషాలు నివాస ప్రాంతంలో పడటంతో ఒక పౌరుడు మృతి చెందాడు. ఇది పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.  

ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌తో పాటు ఇతర గల్ఫ్ దేశాలు కూడా తమ గగనతలాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేశాయి. విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోవడం, నౌకా రవాణాపై ప్రభావం పడటం వల్ల సాధారణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో నివసిస్తున్న భారతీయులకు ఇది ఆందోళన కలిగించే విషయం. ఉద్యోగాలు, ఉపాధి, భద్రతపై అనిశ్చితి పెరిగింది.  

దుబాయ్, అబుదాబి వంటి నగరాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల కోసం భద్రతా చర్యలు కఠినతరం చేశారు. స్థానిక ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తోంది. అవసరం లేని ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని, అధికారిక సూచనలు పాటించాలని భారతీయులకు సూచనలు అందుతున్నాయి.  

ఒకప్పుడు సురక్షిత ఆశ్రయంగా భావించిన గల్ఫ్ ప్రాంతం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయ సంఘర్షణల ప్రభావంలోకి వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో, గల్ఫ్‌లో నివసిస్తున్న భారతీయుల భద్రత ఎలా కాపాడబడుతుందో అన్నది కీలకంగా మారనుంది.

