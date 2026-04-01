April 1st: ఫూల్స్‌ డే ఏప్రిల్‌ 1వ తేదీనే ఎందుకు జరుపుకొంటారు? దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది తెలుసా?

Why Fools Day Celebrated On April 1st: ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ఈరోజు.. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఫూల్స్ చేసుకుంటారు. అంటే స్నేహితులు, బంధువులను ఈ రోజు ఒకరినొకరు ప్రాంక్ చేసుకుంటారు. ఏప్రిల్ వచ్చిందంటే చాలు. ఏప్రిల్ ఫూల్ అంటూ సరదాగా ఆటపట్టిస్తారు. అయితే ఏప్రిల్ 1వ తేదీనే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉందని మీకు తెలుసా?
మనం చిన్ననాటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం.. ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ రాగానే ఆరోజు అందర్నీ ప్రాంక్ చేస్తూ ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు. మరోవైపు కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం కూడా ఈ రోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే ఏప్రిల్ 1వ తేదీని 'ఏప్రిల్ ఫూల్ డే' గా ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే అనేది 1381 సంవత్సరంలో ప్రారంభం అయింది. ఇంగ్లాండ్ రాజు రిచార్డ్ II అన్నేతో నిశ్చితార్థం ఫిక్స్ చేశారు. అయితే, మార్చి 32 అని ఉంది. దీంతో రాజువారి నిశ్చితార్థం అని ప్రజలంతా వేడుకగా జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత వాళ్లకు అర్థమైంది క్యాలెండర్ లో 32వ తేదీ ఉండదు కదా అని. పొరపాటుగా జరిగిందని గుర్తించారు.
అప్పుడు తాము ఫూల్స్ అయిపోయమని నిర్ధారించుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఫుల్స్ డే జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇలా ఏప్రిల్ ఫూల్స్ 1వ తేదీనే జరుపుకుంటారు. అయితే 1552లో పోప్ చార్లెస్ V కూడా పాత క్యాలెండర్ను తీసేసి దాని స్థానంలో కొత్త రోమన్ క్యాలెండర్ ప్రవేశపెట్టారు. అందులో ఏప్రిల్ 1 ఫూల్స్ డే అని ముద్రించారు. అప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే జరుపుకుంటున్నారు.
అయితే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన సమయంలో అంటే దాదాపు 1919వ శతాబ్దం నుంచి మన దేశంలో కూడా ఈరోజు ఫూల్స్ డే జరుపుకుంటున్నారు.
ఈరోజు బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు అన్న, తమ్ముళ్లు అక్క, చెల్లెలు ఒకరిని ఒకరు ఫూల్ చేసుకుంటారు. ఇది ఒకరినొకరు ఆటపట్టించడం వంటిది. ప్రస్తుతం కెనడా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, యూఎస్ దేశాల్లో కూడా ఈ ఫూల్స్ డేను జరుపుకుంటారు.