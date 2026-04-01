English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
April 1st: ఫూల్స్‌ డే ఏప్రిల్‌ 1వ తేదీనే ఎందుకు జరుపుకొంటారు? దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది తెలుసా?

Why Fools Day Celebrated On April 1st: ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ఈరోజు.. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఫూల్స్ చేసుకుంటారు. అంటే స్నేహితులు, బంధువులను ఈ రోజు ఒకరినొకరు ప్రాంక్ చేసుకుంటారు. ఏప్రిల్‌ వచ్చిందంటే చాలు. ఏప్రిల్‌ ఫూల్‌ అంటూ సరదాగా ఆటపట్టిస్తారు. అయితే ఏప్రిల్ 1వ తేదీనే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉందని మీకు తెలుసా? 
 
1 /5

 మనం చిన్ననాటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం.. ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ రాగానే ఆరోజు అందర్నీ ప్రాంక్‌ చేస్తూ ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు. మరోవైపు కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం కూడా ఈ రోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే ఏప్రిల్ 1వ తేదీని 'ఏప్రిల్ ఫూల్ డే' గా ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?   

2 /5

 ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే అనేది 1381 సంవత్సరంలో ప్రారంభం అయింది. ఇంగ్లాండ్ రాజు రిచార్డ్‌ II అన్నేతో  నిశ్చితార్థం ఫిక్స్‌ చేశారు. అయితే, మార్చి 32 అని ఉంది. దీంతో రాజువారి నిశ్చితార్థం అని ప్రజలంతా వేడుకగా జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత వాళ్లకు అర్థమైంది క్యాలెండర్ లో 32వ తేదీ ఉండదు కదా అని. పొరపాటుగా జరిగిందని గుర్తించారు.   

3 /5

 అప్పుడు తాము ఫూల్స్‌ అయిపోయమని నిర్ధారించుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఫుల్స్‌ డే జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇలా ఏప్రిల్ ఫూల్స్ 1వ తేదీనే జరుపుకుంటారు. అయితే 1552లో పోప్ చార్లెస్ V కూడా పాత క్యాలెండర్‌ను తీసేసి దాని స్థానంలో కొత్త రోమన్ క్యాలెండర్ ప్రవేశపెట్టారు. అందులో ఏప్రిల్‌ 1 ఫూల్స్‌ డే అని ముద్రించారు. అప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే జరుపుకుంటున్నారు.  

4 /5

అయితే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన సమయంలో అంటే దాదాపు 1919వ శతాబ్దం నుంచి మన దేశంలో కూడా ఈరోజు ఫూల్స్‌ డే జరుపుకుంటున్నారు.  

5 /5

ఈరోజు బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు అన్న, తమ్ముళ్లు అక్క, చెల్లెలు ఒకరిని ఒకరు ఫూల్ చేసుకుంటారు. ఇది ఒకరినొకరు ఆటపట్టించడం వంటిది. ప్రస్తుతం కెనడా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, యూఎస్‌ దేశాల్లో కూడా ఈ ఫూల్స్‌ డేను జరుపుకుంటారు.

Next Gallery

