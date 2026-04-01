Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్‌ జయంతి ఏడాదిలో రెండుసార్లు ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?

Why Hanuman Jayanti Celebrates Twice In Year 2026: శ్రీరామనవమి తర్వాత హనుమాన్ జయంతి కోసం హనుమాన్ భక్తులు ఎదురు చూస్తుంటారు. చైత్రమాసం పౌర్ణమి రోజున ఈ హనుమాన్ జయంతి వేడుకగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఏప్రిల్ 2వ తేదీ 2026 హనుమాన్ జయంతి రానుంది. ప్రతి ఏడాది హనుమాన్ జయంతి రెండు సార్లు ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దీనికి కారణం ఏంటి తెలుసుకుందాం.
రేపు హనుమాన్ జయంతి జరగనుంది. చైత్రపక్ష పౌర్ణమి రోజు ఈ శివుని రుద్ర అవతారమైన హనుమంతుడి జయంతి నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ గురువారం హనుమాన్ జయంతి నిర్వహిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 1 బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఏప్రిల్ 2 గురువారం ఉదయం 7:41 గంటల వరకు ఈ చైత్ర పౌర్ణమి తిథి ఉంది. అయితే ఉదయ తిథి ప్రకారం హనుమాన్ జయంతి ఏప్రిల్ 2వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నారు
హనుమంతుని చిరంజీవిగా పరిగణిస్తారు. ఆయన ఇప్పటికీ భూమిపైనే చిరంజీవిగా ఉన్నారని నమ్మకం. అంతేకాదు ఆయన జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా.. రాముడు భక్తుడిగానే ఉన్నారు. హనుమంతుడు శ్రీరాముడికి అత్యంత ప్రియమైన భక్తుడు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం సమస్యలతో నిత్యం కొట్టుమిట్టాడుతున్న వాళ్లు సంకటమోచన హనుమంతుని పూజించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
అయితే ప్రతి ఏడాది హనుమాన్ జయంతి రెండు సార్లు జరుపుకుంటారు. మొదటి హనుమాన్ జయంతి హనుమాన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిర్వహిస్తారు. రెండోసారి హనుమాన్ జయంతి విజయ అభినందన మహోత్సవంగా సంకటమోచన హనుమంతుడు పుట్టిన రోజు చతుర్దశ తిథి కృష్ణపక్షం కార్తీక మాసంలో నిర్వహిస్తారు.
దీనికి కొన్ని పురాణాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. హనుమంతుడు అసాధారణ శక్తితో పుడతాడు. అయితే అతనికి ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్యుని చూసి పండుగ భావించి తినాలని దగ్గరికి వెళ్తాడు. దీనివల్ల ప్రపంచమంతా చీకటితో నిండిపోతుంది. ఇక ఇంద్రుడు.. హనుమంతుడు సూర్యుని మింగకుండా నిరోధించడానికి వజ్రాయుధంతో అతనిపై దాడి చేస్తాడు.
దీంతో హనుమంతుని తండ్రి పవన దేవుడు ఇక ఆగ్రహానికి గురై విశ్వంలో గాలిని నిలిపివేస్తాడు. ఇక వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు జోక్యం చేసుకొని శాంతింపజేసి మళ్లీ హనుమంతునికి ప్రాణం పోస్తాడు. అలా చైత్రమాసం పౌర్ణమి తిథిన హనుమంతుడికి పునర్జన్మ లభించింది అని నమ్ముతారు. అదే హనుమాన్ జయంతిగా జరుపుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)