Bathukamma 2025: మొదటిరోజు ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ.. దీనికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?

Bathukamma First Day Importance: తెలంగాణలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పూల పండుగ రానే వచ్చేసింది. బతుకమ్మ పండుగ రేపటి నుంచి మొదలు కానుంది. 2025 సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ పెత్తర అమావాస్య రోజు ఆదివారం బతుకు ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది? ఏంటో తెలుసుకుందాం
రంగు రంగుల పూలు తెచ్చి ఆడోళ్లంతా ఒక్క దగ్గర చేరి చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా పూల పండుగ చేసుకునే సందర్భం రానే వచ్చేసింది. సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో ప్రారంభం కానుంది. ఈ బతుకమ్మ ఎంగిలి పూల బతుకమ్మతో ప్రారంభంపై సద్దులతో ముగుస్తుంది.
తెలంగాణలో బతుకమ్మ వేడుక వైభవంగా జరుపుకుంటారు. రంగు రంగుల పూలు తెచ్చి బతుకమ్మను పేర్చుకొని అలంకరించుకుంటారు. స్థానికంగా పెరిగే పూలను తెచ్చి బతుకమ్మను తయారుచేసి ఆడుకుంటారు. గునుగు, బంతి పువ్వు, చామంతి పువ్వులతో బతుకమ్మని పేర్చి ఆడుకుంటారు.
ఒక్కో రోజు ఒక్కో విధంగా బతుకమ్మను తయారు చేసుకుంటారు. మొదటి రోజు ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ. దీనికి ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అని అంటే పూలను నోటితో తుంచి బతుకమ్మలు తయారు చేస్తారు. కాబట్టి ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ అనే పేరు వచ్చింది.
తెలంగాణలో ఈ పండుగకు పెద్ద పీట వేస్తారు. అమావాస్య రోజు ప్రారంభమై సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది. ఆరోజు పెద్ద బతుకమ్మ అని కూడా పిలుస్తారు. రంగు రంగుల పట్టు చీరలు కట్టుకొని రంగురంగుల బతుకమ్మతో మహిళలంతా ఒక చోట చేరి బతుకమ్మను ఆడుకొని చివరికి నీళ్లలో నిమజ్జనం చేస్తారు.
ఒకరికి ఒకరు వాయినాలు ఇచ్చుకుంటారు. మొదట బొడ్డెమ్మతో బతుకమ్మను తయారు చేసి ఆ తర్వాత ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ అంటూ తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు. ఇక వాయినంగా అటుకులు, తడి బియ్యం వంటిది సమర్పిస్తారు.