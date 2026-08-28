/సూర్యాస్తమయం కాగానే మెయిన్ డోర్ ఎందుకు తెరిచి ఉంచాలో తెలుసా? అసలు రహస్యం ఇదే!

సింహద్వారం
సాయంత్రం ఇంటి డోర్ను తెరిచి ఉంచడం ద్వారా ఇంట్లోకి సానుకూలత ప్రవేశించి, కుటుంబంలో సఖ్యతతో పాటు సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఈ సమయంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఒక దీపం వెలిగిస్తే ఇంటికి అదృష్టం కలిసి వస్తాయని నమ్ముతారు.
Vastu Shastra: మనం వాస్తు నియమాలను అనుసరిస్తూనే ఇంటి నిర్మాణాన్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తాం. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం సాయంత్రం సమయంలో ఇంటి ప్రధాన ద్వారాన్ని తెరిచి ఉంచాలని మన పూర్వీకుల కాలం నుండి చెబుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వాస్తు ప్రకారం సాయంత్రం వేళ ఇంటి మెయిన్ డోర్ను ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి. దీనివల్ల ఇంట్లోకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చి సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి. ఇది ఇంటికి సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. మన సంప్రదాయంలో ఒక నమ్మకంగా కూడా ఉంది.
సాయంత్రం సమయంలో ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి వస్తుందని నమ్ముతారు. ఒకవేళ ఈ సమయంలో ఇంటి డోర్ను మూసి ఉంచితే, అది ఇంట్లోని సుఖశాంతులకు మరియు పాజిటివ్ ఎనర్జీకి అడ్డంకిగా మారుతుంది.
సాయంత్రం ఇంటి డోర్ను తెరిచి ఉంచడం ద్వారా ఇంట్లోకి సానుకూలత ప్రవేశించి, కుటుంబంలో సఖ్యతతో పాటు సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఈ సమయంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఒక దీపం వెలిగిస్తే ఇంటికి అదృష్టం కలిసి వస్తాయని నమ్ముతారు.
అలాగే గంగాజలం లేదా మంచి నీటిని ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద చల్లడం వల్ల వాతావరణంలో పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. వాస్తు ప్రకారం ఇంటి ఎంట్రెన్స్ ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి, చీకటిగా ఉండకూడదు. ఎల్లప్పుడూ తడిగా లేకుండా చూసుకోవాలి.
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