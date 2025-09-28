English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Child Psychology: 2 -3 ఏళ్ల మధ్యలో పిల్లలు తరచూ ఎందుకు ఏడుస్తారు.. వెలుగులోకి నిజాలు!

Children Psychology: సాధారణంగా రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాల పిల్లలు అధికంగా ఏడవడానికి గల కారణాలు తాజాగా బయటపడ్డాయి. అంతేకాదు వాళ్లు ఏడుస్తున్నప్పుడు మనం అడిగినవన్నీ ఇవ్వాలా అవసరం లేదా.. పిల్లల్ని మనం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సాధారణంగా చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడూ ఏడవడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం.. అయితే వారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు తెలియక సతమతమవుతూ ఉంటారు.   

ముఖ్యంగా రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న పిల్లల్లో మనం ఎక్కువగా గమనించే విషయం ఇదే అనే చెప్పాలి.  చిన్న వస్తువు కావాలన్నా సరే వారు ఏడుస్తూ దానిని సొంతం చేసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి ఎమోషనల్ ను కంట్రోల్ చేసుకునే స్టేజ్ ఉండదు కాబట్టి.

ఇక చిన్నపిల్లలు తరచూ ఏడుస్తూ ఉంటే పెద్ద వాళ్ళకి కూడా ఎక్కడలేని కోపం వస్తూ ఉంటుంది. కానీ పెద్దలు అప్పుడే పిల్లల ఏజ్ కి దిగాల్సి ఉంటుంది.వారు ఏడ్చిన ప్రతిసారి వారు అడిగిన వస్తువు ఇస్తూ ఉంటే ఏడిస్తేనే ఆ వస్తువు ఇస్తారు అనే స్టేజ్ కి వాళ్ళు చేరుకుంటారు .

ముఖ్యంగా రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఎదిగే వయసు కాబట్టి పిల్లలు తరచూ ఏడుస్తున్నారు అంటే ముందుగా వారి కంటి చూపుకు ఎదురుగా మీరు కూర్చొని వారిని హగ్ చేసుకుని వారికి ఆ వస్తువు ఇవ్వకుండా వారిని కంట్రోల్ చేయాలి. 

ఆ తర్వాతే వారికి వస్తువు అవసరమైతేనే ఇవ్వాలే తప్ప.. అనవసరంగా వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి వస్తువును వారి చేతిలో పెట్టకూడదు. ఏడుస్తున్నారు కదా అని మనం వారిపై జాలి చూపిస్తే ఇక ఏడిస్తేనే ఆ వస్తువు ఇస్తారనేలా ఆ పిల్లల్లో మార్పు వస్తుంది. 

కాబట్టి ప్రతి తల్లిదండ్రులు లేదా ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్లు ఆ వయసులో ఉండే పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు అంటే వారిని దగ్గరకు తీసుకొని వారిని సముదాయించే ప్రయత్నం చేయండి. పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ వారిలో ఉండే ఆలోచనశక్తి మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏడవడం కూడా మానేస్తారు.

