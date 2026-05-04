Milk Packet Colours: పాల ప్యాకెట్ల పై ఉందే రంగులు కేవలం డిజైన్ కాదు… అసలు అర్థం ఇదే!

Milk Packet Colours:భారతదేశంలో పాలు మన రోజువారీ జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన భాగం. ఉదయం టీ నుండి రాత్రి పాలు తాగే వరకు ప్రతి ఇంట్లో పాల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మార్కెట్‌లోకి వెళ్తే పాల ప్యాకెట్లు ఒకేలా తెల్లగా ఉండవు. వాటిపై నీలం, ఆకుపచ్చ, నారింజ వంటి రంగులు కనిపిస్తాయి. ఈ రంగులు కేవలం అందం కోసం కాదు. వాటికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది.
పాల ప్యాకెట్లపై ఉన్న రంగులు పాలలో ఉన్న ఫ్యాట్ (కొవ్వు) శాతాన్ని సూచిస్తాయి. అంటే ఏ ప్యాకెట్‌లో ఎంత కొవ్వు ఉన్న పాలు ఉన్నాయో ఈ రంగుల ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, నీలం రంగు ఉన్న ప్యాకెట్ సాధారణంగా “టోన్డ్ మిల్క్” అని పిలుస్తారు. ఇందులో సుమారు 3% వరకు కొవ్వు ఉంటుంది. ఇది తేలికపాటి పాలు కావడం వల్ల రోజువారీ టీ, కాఫీకి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

ఆకుపచ్చ రంగు ఉన్న ప్యాకెట్ “స్టాండర్డైజ్డ్ మిల్క్” ను సూచిస్తుంది. ఇందులో సుమారు 4.5% కొవ్వు ఉంటుంది. ఇది కొంచెం రిచ్‌గా ఉంటుంది. కర్డ్ (పెరుగు) చేయడానికి లేదా సాధారణ వంటలకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.  

నారింజ రంగు ఉన్న ప్యాకెట్ “ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్” ను సూచిస్తుంది. ఇందులో సుమారు 6% కొవ్వు ఉంటుంది. ఇది చాలా రిచ్ మరియు మందమైన పాలు. స్వీట్లు, పాయసం వంటి వంటకాలకు ఇది మంచి ఎంపిక.

కొన్ని బ్రాండ్లు గులాబీ (మజెంటా) రంగును కూడా ఉపయోగిస్తాయి. ఇది “డబుల్ టోన్డ్ మిల్క్” ను సూచిస్తుంది. ఇందులో కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, సుమారు 1.5% మాత్రమే. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు లేదా తక్కువ ఫ్యాట్ పాలు తాగాలనుకునే వారు దీన్ని ఎంచుకుంటారు.  

ఈ రంగుల వ్యవస్థ వల్ల వినియోగదారులకు చాలా సౌలభ్యం కలుగుతుంది. ప్రతి రోజు పాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో లేబుల్ చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా, రంగు చూసి వెంటనే సరైన ప్యాకెట్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇది సమయాన్ని కూడా ఆదా చేస్తుంది.  

అయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. రంగు ఆధారంగా పాల నాణ్యతను నిర్ణయించకూడదు. అన్ని రకాల పాలు తమ తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఏ రకం పాలు అవసరమో వారు ఆ రంగు ప్యాకెట్ ఎంచుకుంటారు.

