/నేడు బ్యాంకులు బంద్‌! వరుసగా 4 రోజులు పనిచేయవు.. కారణం ఏంటో తెలుసా?

Why Nationwide Bank Closed Today: 2026 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ శుక్రవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు మూసి ఉన్నాయి. ప్రధానంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగులు తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం సమ్మెకు దిగుతున్నారు. రేపు రెండో శనివారం, ఆదివారం, సోమవారం వినాయక చవితి కావడంతో వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకులు అందుబాటులో ఉండవు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకు ఉద్యోగులు స్ట్రైక్ నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈరోజు 2026 సెప్టెంబర్ 11న బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. పెన్షన్ సమస్యలను పరిష్కరించాలని, ఐదు రోజుల పని వారం అమలు చేయాలని యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్లు కోరుతున్నాయి.
కొన్ని రోజులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు తమ డిమాండ్లను పెట్టిన నేపథ్యంలో, ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తున్నారు. దీనివల్ల బ్యాంక్ వినియోగదారులు తమ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని నిన్నటి వరకు కూడా అలర్ట్ జారీ చేశారు.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా తన కస్టమర్లకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ, నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకు సేవలు పరిమితంగా ఉంటాయి కాబట్టి డిజిటల్ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించింది. ఈ సమ్మెలో మొత్తం ఏడు బ్యాంక్ యూనియన్లు పాల్గొంటున్నాయి.
సుమారు 90 శాతం పైగా బ్యాంక్ ఉద్యోగులు కూడా ఈ స్ట్రైక్లో భాగస్వాములవుతున్నారు, కాబట్టి శుక్రవారం నుండి వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఈ రోజు ఒక్కరోజు మాత్రమే స్ట్రైక్ నిర్వహించినప్పటికీ, రేపు రెండో శనివారం, ఆదివారం, వినాయక చవితి సందర్భంగా వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిచిపోతాయి.
ముఖ్యంగా ఐదు రోజుల పని వారాన్ని అమలు చేయాలని, అలాగే పనితీరు ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని ఈ యూనియన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఇతర ఉద్యోగ సంబంధిత సమస్యలను కూడా తమ డిమాండ్లలో చేర్చారు.
బ్యాంక్ వినియోగదారులు భారీగా నగదు డిపాజిట్లు చేయాలన్నా లేదా చెక్కులు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ప్రాసెసింగ్, పాస్బుక్ అప్డేట్ వంటి మాన్యువల్ బ్యాంకింగ్ పనులు చేయాలన్నా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇవి చేయాలంటే 14వ తేదీ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
అయితే, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, జీపే, ఫోన్ పే, పేటీఎం వంటివి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే ఆర్టీజీఎస్ (RTGS) సేవలను కూడా పొందవచ్చు.
నగదు అవసరమైతే ఏటీఎమ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు నగదు జమ చేయాలన్నా లేదా విత్ డ్రా చేయాలన్నా ఏడీడబ్ల్యూఎం వంటి యంత్రాల ద్వారా చేయవచ్చు. సమ్మె రోజుల్లో కూడా బ్యాంకుల ఏటీఎంల వద్ద క్యూ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, బ్యాంక్ కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్ల ద్వారా కూడా కొన్ని బ్యాంకింగ్ సేవలను పొందవచ్చు.