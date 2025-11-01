English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pakistan IS Terrorists: బుద్ధి మారలేదు.. మారదు కూడా.. 1000 మంది ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ.. ఎంత ఘోరం భయ్యా..!

Pakistan IS Terrorists: పాకిస్తాన్ ISKP ఉగ్రవాదులకు శిక్షణా శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి సుమారు వే­య్యి మందికి పైగా యోధులను భూయుద్ధ, పేలుడు కళలు, ఆత్మాహుతి దాడులపై శిక్షణ ఇస్తోంది. ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద వ్యాప్తికి, ప్రాంతీయ భద్రతా సంక్షోభానికి కారణమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. . భారత గూఢచారి సంస్థలు అప్రమత్తమైనట్లు తెలుస్తోంది.

1 /6

  పాకిస్తాన్‌ గత కొంతకాలంగా ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఖొరాసన్ ప్రావిన్స్ (ISKP) ఉగ్రవాదులతో మరింతగా దగ్గరవుతోంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో డ్యూరాండ్ లైన్‌పై ఉత్పన్నమైన ఉద్రిక్తతల తర్వాత, పాకిస్తాన్‌ ప్రభుత్వం, సైన్యం ఈ ఉగ్రవాద గ్రూప్‌ను తమ ప్రయోజనాలకు వాడుకుంటున్నాయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

2 /6

పాకిస్తాన్‌ సైన్యం ISKP ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ ఇస్తూ, వారికి ఆయుధాలు అందజేస్తోందని ఇంటెలిజెన్స్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఉగ్రవాద కమాండర్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చేలా నాలుగు పెద్ద శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారని సమాచారం. ఈ శిక్షణలో పాకిస్తాన్‌ ప్రస్తుత , మాజీ సైనిక అధికారులు కూడా పాల్గొంటున్నారని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

3 /6

ISI ప్రణాళిక ప్రకారం, 1,000 మందికి పైగా ISKP పౌరులకు భూ పోరాటం, పేలుడు పదార్థాలు, ఆత్మాహుతి దాడులపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ యోధులను ఆఫ్ఘన్ తాలిబాన్‌పై దాడులకు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తాలిబాన్ల పాలనను కూలగొట్టి ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో తమ ఇస్లామిక్ రాజ్యం స్థాపించడమే ISKP ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొంటుంది. అయితే నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ ఉగ్రవాదుల్లో కొంతమందిని పాకిస్తాన్‌ క్రమంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ వైపు మళ్లించవచ్చని చెబుతున్నారు. అక్కడి ఉగ్రవాద గ్రూపులు జైష్-ఎ-మొహమ్మద్‌, లష్కరే-తోయిబా తో కలిసి ISKP పనిచేస్తే, కాశ్మీర్‌లో భద్రతా పరిస్థితులు మరింత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

4 /6

  పాకిస్తాన్‌లోని బలూచిస్తాన్‌, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా గిరిజన ప్రాంతాల్లో ISKP శిబిరాలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఆఫ్ఘన్‌ అధికారులు అరెస్టు చేసిన మొహమ్మద్‌ అనే ఉగ్రవాది, తాను పాకిస్తాన్‌లోని క్వెట్టాలో శిక్షణ పొందినట్లు వెల్లడించాడు. ఈ సంఘటన పాకిస్తాన్‌ ISKPకు కేంద్రంగా మారిందనే వాదనను బలపరుస్తోంది.  

5 /6

ISKP దీర్ఘకాల వ్యూహంలో భారత్‌ కూడా ఉంది. మొదట తాలిబాన్లను ఓడించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ గ్రూప్‌, ఇప్పుడు ఖలీఫా స్థాపన కోసం దృష్టిని విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే కేరళ నుండి 21 మంది యువకులు ISKPలో చేరినట్లు సమాచారం. వీరిలో కొందరిని తిరిగి భారతదేశానికి పంపి దాడులకు ఉపయోగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్న ఆందోళనలు ఉన్నాయి.

6 /6

  భారత భద్రతా సంస్థలు ఇప్పటికే అప్రమత్తమయ్యాయి. ISKP సరిహద్దు ప్రాంతాల నుండి భారత యువతను బ్రెయిన్‌వాష్‌ చేసి పాకిస్తాన్‌లో శిక్షణకు పంపుతున్నదన్న గూఢచార సమాచారం వెలుగుచూసింది. ఈ పరిణామాలు పాకిస్తాన్‌ ఉగ్రవాద వ్యూహంలో పెద్ద మార్పు తెస్తున్నాయి. ఆఫ్ఘన్ తాలిబాన్లతో పోరాటం చేసే ఉగ్రవాదులను కాశ్మీర్ వైపు మళ్లించడం ద్వారా పాకిస్తాన్‌ కొత్త భద్రతా సవాళ్లను సృష్టిస్తోంది. ISKP ప్రభావం భారత్‌ భద్రతకు కూడా తీవ్రమైన ముప్పు కావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.    

