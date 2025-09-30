English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: అందుకే ప్రభాస్ తో సమంత నటించలేదంట.. కారణం తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!

Samantha: హీరోయిన్స్ లో సమంత కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు..ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. మరోపక్క తెలుగు హీరోల్లో ప్రభాస్ కున్న క్రేజ్ దానికి రెట్టింపు అన్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ ఇలాంటి ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్.. కలిసి ఏ సినిమాలోను కనిపించలేదు. సమంత దాదాపు అందరూ.. తెలుగు స్టార్ హీరోలతో నటించింది. కానీ ప్రభాస్ తో మాత్రం ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేదు. 
తెలుగు ప్రేక్షకుల దగ్గర తనకంటూ ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న సమంత.. ఏ మాయ చేసావే అనే సినిమా ద్వారా అడుగుపెట్టి.. వరస హిట్లు అందుకోవడమే కాకుండా అందరూ స్టార్ హీరోలతో కూడా నటించింది.

మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్ , రామ్ చరణ్,  పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలతో నటించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, నాగచైతన్య , నాని వంటి టైర్  -2 హీరోల సినిమాలలో కూడా నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది. 

ఇలా దాదాపు అందరూ తెలుగు హీరోల సరసన నటించిన సమంత.. ఎందుకు ప్రభాస్ తో జత కట్టలేదు అనే అనుమానాలు ఇప్పటికే ప్రభాస్ అభిమానులను.. అలానే సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులను.. కలిచి వేస్తున్నాయి. 

ఒక దీనికి కారణం హైట్ అంటూ ఒక వార్త తెరపైకి  వచ్చింది.  ప్రభాస్ హైట్ ఆరడుగులు అయితే సమంత 5.2 అడుగులు మాత్రమే. అందుకే వీరిద్దరి.. కెమిస్ట్రీ తెరపై అంతగా బాగోదు అనే నమ్మకంతోనే ఎప్పుడు వీళ్ళకి ఒకరితో ఒకరికి నటించడానికి అవకాశం రాలేదు అని ఒక వార్త తెగ వినిపించింది. 

కానీ సాహో సినిమాలో శ్రద్ధా కపూర్ నటించింది కదా ఆమె హైట్ కూడా 5.2 ఆమె ప్రభాస్ సరసన నటించగా లేనిది , సమంతా నటిస్తేనే హైట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందా అంటూ కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.. ఏది ఏమైనా వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఎందుకు సినిమా రాలేదో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తే చూడాలి అనే ప్రేక్షకులు మాత్రం ఎంతోమంది ఉన్నారు.

