Marriage Rituals: కొడుకు పెళ్లికి కన్నతల్లి వెళ్ళకూడదు అంట.. ఎందుకో తెలుసా..?

పెళ్లి అంటేనే.. అది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మరువలేని ఒక ఘాటం. ఆ వైభోగాన్ని చూడడానికి తల్లిదండ్రులు మరింత ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. తమ పిల్లల పెళ్లి అంటే తల్లిదండ్రులు పడే సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు. అలాంటిది మన పురాణాల ప్రకారం కొడుకు పెళ్లి కన్నతల్లి వెళ్ళకూడదు అని మీకు తెలుసా..?
ఒక మనిషి జీవితంలో పెళ్లి అనేది చాలా ముఖ్యమైన..ఘాటం.  అందుకే ఏ ఫంక్షన్ కి మర్చిపోయినా జీవితంలో పెళ్లి అనే ఫంక్షన్ కి మాత్రం మనం ప్రతి ఒక్కరిని పత్రిక ఇచ్చి మరి పిలుస్తాం. 

ఫంక్షన్ ఎలాంటిదైనా దానికి హాజరు కాకపోవచ్చు కానీ.. పెళ్లి అంటే మాత్రం మన బంధువులు, చుట్టాలు అందరూ కూడా హాజరవుతారు. 

అంతలా మన భారతదేశ సంస్కృతిలో పెళ్లికి అపురూపమైన స్థానం ఉంది. కానీ మన.. పురాణాల ప్రకారం కొడుకు పెళ్లికి కన్నతల్లి హాజరుకాకూడదు అని నియమం ఉంది అని ఒక వీడియో ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతుంది. 

అసలు విషయానికి వస్తే కొడుకు పెళ్లి కన్నతల్లి చూడకూడదు అంట.. అందుకే రాముడు పెళ్లికి కూడా కౌసల్య వెళ్లలేదంట. 

ఇక ఇదే విషయాన్ని చెబుతూ తను కూడా తన కొడుకు పెళ్లికి వెళ్లలేదు అని ఒక అమ్మ చెబుతున్న మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కానీ జ్యోతిష్కులు మాత్రం వెంకటేశ్వర స్వామి పెళ్లి వకుళాదేవి ముందు ఉంది చేశారని.. కాలక్రమైన కొన్ని మారుతూ వచ్చాయని.. కాబట్టి కొడుకు పెళ్లికి కన్నతల్లి హ్యాపీగా వెళ్లొచ్చింది చెబుతున్నారు.

