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Sreeleela: శ్రీలీలను తీసేసి భాగ్యశ్రీని తీసుకోవడానికి వెనక ఉన్న పెద్ద కథ ఇదే!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 07, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:01 PM IST

Sreeleela:అఖిల్ అక్కినేని నటిస్తున్న లెనిన్ సినిమాలో శ్రీలీల స్థానంలో భాగ్యశ్రీ భోర్సే రావడంపై నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ క్లారిటీ ఇచ్చారు. డేట్స్ క్లాష్ కారణంగానే పరస్పర అంగీకారంతో శ్రీలీల ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నారని వెల్లడించారు.

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భాగ్యశ్రీ భోర్సే

అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటిస్తున్న లెనిన్  సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ, ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ మార్పు అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. మొదట శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా ఎంపికై కొంత షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఆమె స్థానంలో భాగ్యశ్రీ భోర్సే రావడంతో అనేక ఊహాగానాలు వినిపించాయి. తాజాగా నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ ఈ అంశంపై పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చారు.  

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లెనిన్ సినిమా

లెనిన్ ప్రమోషన్స్ లో యమ బిజీగా ఉన్నారు నాగ వంశీ. నాగవంశీ మాట్లాడుతూ.. మొదట కథకు తగ్గట్లుగా శ్రీలీలను ఎంపిక చేశామని, ఆమె కూడా సినిమా చేయడానికి అంగీకరించిందని తెలిపారు. షూటింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత డేట్స్ సమస్య తలెత్తిందని, ఆమె షెడ్యూల్‌ను సర్దుబాటు చేసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ సాధ్యం కాలేదని చెప్పారు. దీంతో పరస్పర అంగీకారంతోనే శ్రీలీల సినిమా నుంచి తప్పుకుందని స్పష్టం చేశారు.  

Naga Vamsi3/5

అఖిల్ అక్కినేని

శ్రీలీల సినిమా నుంచి తప్పుకోవడంపై మీడియాలో వచ్చిన వివాదాలు, గాసిప్స్‌లో ఎలాంటి నిజం లేదని నాగవంశీ పేర్కొన్నారు. సినిమా నిర్మాణంలో జరిగిన కొన్ని క్రియేటివ్ చర్చల కారణంగా షూటింగ్ ఆలస్యమవడంతో, అదే సమయంలో శ్రీలీలకు బాలీవుడ్, తమిళంలో భారీ ప్రాజెక్టులు రావడంతో డేట్స్ క్లాష్ ఏర్పడిందని వెల్లడించారు. అందుకే ఆమె ఈ సినిమా నుంచి వైదొలిగిందని తెలిపారు.  

Akhil Akkineni4/5

నాగవంశీ

శ్రీలీల తప్పుకున్న తర్వాత పలువురు హీరోయిన్ల పేర్లను పరిశీలించినట్లు నాగవంశీ చెప్పారు. అయితే కథ, పాత్ర డిమాండ్‌కు భాగ్యశ్రీ భోర్సేనే సరైన ఎంపికగా భావించి ఆమెను సంప్రదించామని, వెంటనే అంగీకరించడంతో ప్రాజెక్టులోకి వచ్చిందన్నారు. ఈ మార్పు కారణంగా ఇప్పటికే శ్రీలీలతో చిత్రీకరించిన కొన్ని సన్నివేశాలను మాత్రమే రీషూట్ చేయాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు.  

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హీరోయిన్ మార్పు

ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, భక్తి అంశాలతో రూపొందిన గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే లెనిన్  చిత్రానికి మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శివాజీ, రాజీవ్ కనకాల, బ్రహ్మాజీ, సునీల్, రమేశ్ ఇందిరా కీలక పాత్రలు పోషించారు. థమన్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం జూలై 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా భాగ్యశ్రీ భోర్సే పాత్రపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. హీరోయిన్ మార్పుపై నెలకొన్న సందేహాలకు నిర్మాత ఇచ్చిన వివరణతో ఈ వ్యవహారంపై స్పష్టత వచ్చినట్లైంది.

TAGS:
Sreeleela
Bhagyashri borse
Lenin Movie
Akhil Akkineni
Naga Vamsi
Heroine Replacement
Lenin Update

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