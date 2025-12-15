Sreeleela: శ్రీలీలన్ని ఇలా స్తంభానికి కట్టేసారేంటి.. ఎందుకో తెలుసా..?

Sreeleela tied to pillar
హిట్లు ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది శ్రీలీల. అయితే ఈ హీరోయిన్ తాజా ఫోటోలు వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఈ ఫోటోలలో శ్రీలీల అని ఒక స్తంభానికి కట్టేసి ఉన్నారు. అసలు ఎందుకు ఈ స్టార్ హీరోయిన్ ఇలా కట్టేసారు.. ఏం జరుగుతుంది అన్న సందేహాలు ఎంతో మందిలో మొదలయ్యాయి..
వరుస సినిమాలు చేసుకుంటూ తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా దూసుకుపోతోంది శ్రీలీల. తాజాగా రవితేజ హీరోగా వచ్చిన మాస్ జాతర సినిమాలో కనిపించిన ఈ హీరోయిన్.. త్వరలోనే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో కూడా కనిపించనుంది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా శ్రీ లీల ఫోటోలు కొన్ని వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అసలు విషయానికి వస్తే శ్రీ లీల ఈరోజు విశాఖపట్నం దగ్గర సింహాచలం గుడికి వెళ్లారు.
ఇక ఈ గుడిలోనే శ్రీ లీలాని ఒక పసుపు క్లాత్ స్తంభానికి కట్టేసిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముందుగా దేవుడిని దర్శనం చేసుకున్న ఈ హీరోయిన్..అనంతరం సింహా చలంలో ఆచారంగా వస్తున్న కార్యక్రమాల్లో కూడా.. పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఓ స్తంభానికి శ్రీ లీలాని ను కట్టేసి, పూజారులు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు.
అసలు విషయానికి వస్తే ఈ గుడిలో..అలా పూజారులసమక్షం లో స్తంభానికి కట్టేస్తే..మంచి జరుగుతుందని..అక్కడి ప్రజలు నమ్ముతూ ఉంటారు.
అందుకే ఈ హీరోయిన్ ఈ పూజలో కూడా పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో అలాగే వీడియో వైరల్ గా మారింది.