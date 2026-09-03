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వందే భారత్‌లో 'రివాల్వింగ్ సీట్లు' అవుట్? రైల్వే ఇంజనీర్ల షాకింగ్ ప్రతిపాదన వెనక కారణాలివే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:36 AM IST

భారతీయ రైల్వేలో సుదూర ప్రాంతాలకు కూడా అతి తక్కువ సమయంలో ప్రయాణించవచ్చు. రెగ్యులర్ రైళ్లతో పాటు ఇప్పుడు వందే భారత్ రైళ్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటి ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడంతో పాటు ప్రీమియం సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తాయి. అయితే, వందే భారత్ రైళ్లలో ఇకపై 180 డిగ్రీలు తిరిగే రివాల్వింగ్ సీట్లు ఉండవు. ఇంజనీర్లు ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారో తెలుసుకుందాం.
 

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వందే భారత్

వందే భారత్ ట్రైన్‌లో విలాసవంతమైన ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఆహార సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. ఇందులో 180 డిగ్రీలు తిరిగే రివాల్వింగ్ సీట్లు ఉండేవి, ఇవి ప్రయాణాన్ని సౌకర్యవంతంగా ఉంచడమే కాకుండా తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానాలను చేరుకునేలా చేసేవి.  

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వందే భారత్ రివాల్వింగ్ సీట్లు

అయితే, ఇకపై ఈ 180 డిగ్రీల రివాల్వింగ్ సీట్లు అందుబాటులో ఉండవు. వాస్తవానికి, సీనియర్ రైల్వే ఇంజనీర్లు ఈ సీట్లను తొలగించి, వాటి స్థానంలో స్థిరమైన సీట్లను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. దీనికి అనేక కారణాలను పేర్కొన్నారు.  

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రైల్వే ఇంజనీర్ల ప్రతిపాదన

ప్రధానంగా ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ మెకానిక్ ఇంజనీర్ సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వందే భారత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్‌లో ఉన్న ఈ రివాల్వింగ్ సీట్ల స్థానంలో అదనపు స్థిరమైన సీట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ సీట్లను పదేపదే తిప్పడం వల్ల అరుగుదల ఏర్పడుతుంది. అంతర్గత భాగాలు త్వరగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.  

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వందే భారత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్

సీట్లను తిప్పడం వల్ల చాలా భాగాలు పాడై, పదేపదే మరమ్మతులు చేయాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా, సీట్లు తిప్పడానికి ఎక్కువ స్థలం అవసరమవుతుంది. ఇవి ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండవు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నారు. దీనికి ఆమోదం లభించిన తర్వాత, ఈ బాధ్యతను చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి అప్పగించారు.  

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వందే భారత్ సీట్ల మార్పు

వందే భారత్ లో ప్రయాణించే వారికి విలాసవంతమైన అనుభూతిని అందించడానికి అన్ని కోసులలో ఏసీ, సౌకర్యవంతమైన సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, సీట్లకు ఛార్జింగ్ సాకెట్లు, భద్రత కోసం సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఆహార సదుపాయం వంటి అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.  

TAGS:
vande bharat rotating seats removal
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indian railways vande bharat news

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