Beetroot: పోషకాలతో నిండిన బీట్రూట్ను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటే గుండె ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియ, మెదడు పనితీరు మెరుగుపడతాయి. తక్కువ కేలరీలు, అధిక ఫైబర్ కలిగిన ఈ కూరగాయ బరువు నియంత్రణకూ సహాయపడుతుంది.
బీట్రూట్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. ఎరుపు రంగులో కనిపించే ఈ దుంపలో శరీరానికి అవసరమైన అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. అందుకే దీనిని పోషకాల పవర్హౌస్గా పిలుస్తారు. బీట్రూట్ను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చుకుంటే గుండె ఆరోగ్యం నుంచి చర్మ సౌందర్యం వరకు అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
బీట్రూట్లో అధికంగా ఉండే నైట్రేట్లు శరీరంలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారుతాయి. ఇది రక్తనాళాలను విస్తరింపజేసి రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీంతో రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండటంతో పాటు గుండెపోటు, ఇతర గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
బీట్రూట్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గిస్తుంది. పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉండటంతో బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మంచి ఆహారంగా చెప్పవచ్చు. ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉండటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
బీట్రూట్లోని నైట్రేట్లు మెదడుకు రక్తప్రసరణను పెంచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత మెరుగుపడతాయి. అలాగే శరీరంలో ఆక్సిజన్ వినియోగాన్ని పెంచి శక్తి స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది. అందుకే క్రీడాకారులు, ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టేవారు బీట్రూట్ జ్యూస్ను ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు.
బీట్రూట్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు మరియు బెటలైన్స్ శరీరంలోని హానికరమైన విషపదార్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరచడంతో పాటు రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. దీంతో చర్మం ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా కనిపించడానికి సహకరిస్తాయి. అలాగే విటమిన్-సి, ఐరన్, పొటాషియం, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు శరీరానికి అదనపు బలాన్ని అందిస్తాయి.బీట్రూట్ను సలాడ్, జ్యూస్, స్మూతీ లేదా కూర రూపంలో తీసుకోవచ్చు. రోజువారీ ఆహారంలో పరిమిత మోతాదులో చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.