AC Room Tips: ఏసీ గదిలో బకెట్ నీళ్లు పెడితే జరిగేది ఇదే..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి

AC Room Tips:వేసవి కాలం వచ్చేసరికి చాలా మంది.. రోజులో ఎక్కువ సమయం ఏసీ గదుల్లోనే గడుపుతున్నారు. ఏసీ చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది కానీ అదే సమయంలో గదిలోని గాలిని పొడిగా మారుస్తుంది. ఈ కారణంగా చర్మం, కళ్ళు, శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సమస్యలను తగ్గించడానికి సులభమైన ఒక చిట్కా ఉంది.. ఏసీ గదిలో ఒక బకెట్ నీటిని ఉంచడం. దీనివల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి.
ఏసీ పనిచేస్తున్నప్పుడు గదిలోని తేమను తగ్గిస్తుంది. గాలి చాలా పొడిగా మారితే మన శరీరానికి ఇబ్బందులు మొదలవుతాయి. కానీ గదిలో నీరు ఉంచితే అది నెమ్మదిగా ఆవిరై గాలిలో తేమను పెంచుతుంది. దీంతో గది వాతావరణం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఇది సహజంగా హ్యూమిడిఫైయర్లా పనిచేస్తుంది.
గంటల తరబడి ఏసీలో ఉంటే చర్మం పొడిబారిపోతుంది. కొందరికి దురద, చర్మం బిగుసుకుపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. గదిలో తేమ ఉండటం వల్ల చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది మరియు ఈ సమస్యలు తగ్గుతాయి. అందుకే చిన్నగా కనిపించే ఈ చిట్కా చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇంకా కళ్ల సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి. ఏసీ గాలి నేరుగా కళ్లపై పడితే కళ్లలో తేమ తగ్గి మంట, ఎర్రబడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. గదిలో నీరు ఉంచితే గాలిలో తేమ పెరిగి కళ్లకు ఉపశమనం కలుగుతుంది.
శ్వాసకోశానికి కూడా ఇది ఉపయోగకరం. పొడి గాలి వల్ల గొంతు ఎండిపోవడం, ముక్కులో ఇబ్బంది, శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా సైనస్ లేదా ఆస్తమా ఉన్నవారికి ఇది ఎక్కువగా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. గదిలో తేమ ఉండటం వల్ల ఈ సమస్యలు తగ్గుతాయి.
అదే విధంగా, ఏసీలో పడుకున్న తర్వాత ఉదయం లేవగానే పెదవులు పగిలిపోవడం, గొంతు నొప్పిగా అనిపించడం కూడా చాలామందికి కనిపించే సమస్య. గదిలో నీరు ఉంచడం వల్ల ఈ డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు తగ్గుతాయి.