Flight Rules: విమానంలో వెళ్లేటప్పుడు ఈ కాయ తీసుకుని వెళితే.. ఇక మొత్తం పేలిపోవడం ఖాయం..

Flight Baggage Rules : విమానం ఎక్కేటప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ ఇప్పుడు చెప్పే ఒక కాయ మాత్రం అసలు తీసుకు వెళ్ళకూడదు. ఇది తీసుకు వెళ్ళటం ద్వారా మీకే కాకుండా పక్కన ఉన్న ప్రయాణికులకు కూడా హానికరం. ఇంతకీ ఆ కాయ ఏమిటి..ఎందుకు తీసుకో వెళ్ళకూడదు అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
విమానం ఎక్కేటప్పుడు మనకు ఎన్నో సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఏమి తీసుకు వెళ్ళొచ్చు.. ఏమి తీసుకు వెళ్ళకూడదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఏం తీసుకెళ్లిన కానీ.. ఇప్పుడు చెప్పే కాయ మాత్రం ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడు అసలు తీసుకోకూడదు అంట..

ఇంతకీ ఆ కాయ ఏమిటి అంటే.. కొబ్బరికాయ. అవును కొబ్బరికాయలు.. ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా చెక్ చేసేటప్పుడు బ్యాగ్ లో ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు.

అయితే మీకు సందేహం రావచ్చు.. ఎందుకు కొబ్బరికాయలు తీసుకువెళ్లకూడదు అని. ఎందుకంటే కొబ్బరిలో నీరు దాని సహజ వాయువు కలిగి ఉంటుంది. విమానం ఎత్తుకు వెళ్లినప్పుడు.. గాలి పీడనం మారడం వల్ల.. కొబ్బరి పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఇతర ప్రయాణీకులకు కూడా ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు.

అంతేకాదు మీరు లగేజ్ లో కొబ్బరికాయ పెట్టి ఉంటే.. ఆ కొబ్బరికాయలు పగిలిపోయి పక్కనే ఉన్న వస్తువులు కూడా పాడైపోయే.. అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితిలో కొబ్బరికాయలు ఫ్లైట్లో వెళ్లేటప్పుడు తీసుకుపోకూడదు. 

అంతర్జాతీయ.. విమానాలలో కొబ్బరికాయలను తీసుకెళ్లడం పూర్తిగా నిషేధం. కొట్టిన కొబ్బరికాయలను కూడా తీసుకోవెలకూడదు. కాబట్టి మీరు.. అలాంటి ఆలోచనలో ఉంటే వెంటనే మానుకోండి.

coconut in flight can we carry coconut in airplane flight baggage rules flight travel tips coconut restrictions flight airplane luggage banned items

