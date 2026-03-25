Packet Milk: ప్యాకెట్‌ పాలను మరిగించకూడదా? అలా చేస్తే డేంజర్‌ అంటున్న నిపుణులు!

Why Packet Milk Must Not Boil: చాలా మంది ఉదయం ఒక పొరపాటు చేస్తున్నారు.. అదే పాల ప్యాకెట్ పాలను మరిగించడం.. పాలలో టెట్రా, పాల ప్యాకెట్ ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. అందులో కొన్ని మరిగించాల్సినవి.. కొన్ని నేరుగా తాగాల్సినవి. అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఎలాంటి పాలు మరిగించకూడదు సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం ప్యాక్ చేసిన పాలను మరిగించాల్సిన అవసరం లేదు. వీటిని అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత పాశ్చరైజేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా ఇప్పటికే క్రిమిరహితం చేస్తారు.
కాబట్టి వాటిని శుద్ధి చేసే ప్రక్రియలో వేడి చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ మనం పాలను వేడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా ప్యాక్ చేసిన పాలను మరిగిస్తే పోషకాహార లోపాలు కూడా ఏర్పడతాయి.
అంతేకాదు విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్, ప్రోటీన్ నాణ్యత కూడా తగ్గిపోతుంది. ప్యాక్ చేసిన పాలను నేరుగా తాగొచ్చు. కొన్ని గంటల పాటు తెరచి ఉంచితే మాత్రం వాటిని కాస్త మరిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. పాలు మరిగించడం వల్ల లాక్టోజ్, ప్రోటీన్ మధ్య చర్య జరిగి గోధుమ రంగులోకి మారిపోతాయి.
నేరుగా ఆవు లేదా గేదె పాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మాత్రం వాటిని కచ్చితంగా వేడి చేయాల్సిందే. రెండో పొంగు వచ్చే వరకు వేడి చేయడం వల్ల అది సరిగ్గా మరిగినట్లు. అయితే ప్యాక్ చేసిన పాలను కొద్దిగా వేడి చేసి తీసుకోవచ్చు. చిన్న మంటపై వేడి చేయడం మంచిది. కొన్ని గంటల పాటు గది ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న పాలను కూడా వేడి చేయాల్సిందే.
రిఫ్రిజిరేటర్ లో నిల్వ చేసిన ఈ ప్యాక్ పాలను బయటకు తీసిన 2 గంటలు బయట పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే వాడాలి.