Mobile Phone: సెల్ ఫోన్ చార్జింగ్ పాయింట్ పక్కన చిన్న హోల్ ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా.. దానివల్ల ఎంత ప్రయోజనం ఉందంటే..!

Mobile Phone Small Hole: మనలో చాలామంది.. తమ స్మార్ట్ఫోన్లో చార్జింగ్ పోర్ట్ పక్కన ఉండే చిన్న రంధ్రం ఎందుకు ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? చాలా మంది దీన్ని రిసెట్ బటన్ లేదా సిమ్ ట్రే హోల్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఇది అసలు వాటికి సంబంధించినది కాదు. నిజానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైన పనిని చేస్తుంది.
ఈ చిన్న రంధ్రం సాధారణంగా ఫోన్లోని ప్రాధమిక మైక్రోఫోన్ స్థానంగా ఉంటుంది. మనం కాల్ చేస్తే..వీడియో తీయడం లేదా వాయిస్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మన శబ్దాన్ని ఇది రికార్డ్ చేస్తుంది. కొన్ని ఫోన్లలో ఇది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా అయి ఉంటుంది, అంటే చుట్టుపక్కల శబ్దాన్ని తగ్గించి.. స్పష్టమైన వాయిస్ అందిస్తుంది.
ఇప్పటి స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మైకులు ఉంటాయి. ఒకటి మన వాయిస్ను పికప్ చేస్తే, ఇంకొకటి గాలి, ట్రాఫిక్.. లేదా ఇతర శబ్దాలను పికప్ చేస్తుంది. ఫోన్లోని సాఫ్ట్వేర్ ఈ రెండు శబ్దాలను తులన చేసి, అనవసర శబ్దాన్ని తొలగిస్తుంది. దీని వల్ల మన వాయిస్ చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తుంది.
ఫోన్తో మాట్లాడేటప్పుడు మన నోరు సాధారణంగా ఫోన్ కింద భాగానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. అందుకే కంపెనీలు మైక్ను చార్జింగ్ పోర్ట్ పక్కన ఉంచుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల వాయిస్ స్పష్టంగా రికార్డ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా..ఈ పొజిషన్లో మైక్ ఉంచడం వలన రికార్డింగ్..వీడియో కాల్స్ సమయంలో కూడా క్లారిటీ పెరుగుతుంది.
చాలామంది దీన్ని సిమ్ ట్రే హోల్గా పొరబడతారు. కానీ ఈ రంధ్రంలో పిన్ లేదా లోహ వస్తువులు పెడితే మైక్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాదు, ఫోన్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ కూడా అవ్వొచ్చు.
చార్జింగ్ పోర్ట్ పక్కన ఉన్న ఆ చిన్న రంధ్రం మీ ఫోన్ శబ్ద నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికే ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని ఎప్పుడూ తాకకండి, శుభ్రంగా ఉంచండి. ఇది చిన్నదిగా కనిపించినా, మీ ఫోన్ పనితీరులో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది.