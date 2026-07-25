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Naga Chaitanya:పెళ్లయిన రెండేళ్ల తర్వాతే ఇలా జరిగింది.. నాగ చైతన్య కామెంట్ వైరల్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:29 AM IST

Naga Chaitanya:టాలీవుడ్ నటుడు నాగ చైతన్య, నటి శోభిత ధూళిపాళ్ల జంట మరోసారి సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఈసారి వీరి మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ నెటిజన్లను నవ్వించింది. నాగ చైతన్య చేసిన ఒక ఫన్నీ పోస్ట్, దానికి శోభిత ఇచ్చిన రిప్లై ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

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నాగ చైతన్య ఫన్నీ పోస్ట్

నాగ చైతన్య తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో శోభిత భోజనం కోసం వంటకాలను డైనింగ్ టేబుల్ వద్దకు తీసుకెళ్తున్న ఫొటోను షేర్ చేశాడు. ఇంట్లో సాధారణ దుస్తుల్లో కనిపించిన శోభిత చేతుల్లో వడ్డించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న పాత్రలు కనిపించాయి.  

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శోభిత వంట

ఆ ఫొటోకు నాగ చైతన్య సరదాగా, "పెళ్లై దాదాపు రెండేళ్లు అవుతున్న తర్వాత ఈ రోజు భార్య నాకు డిన్నర్ వండింది. ఈ రోజు నేను ఏదో మంచి పని చేసినట్టున్నాను" అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు. ఈ కామెంట్ అభిమానుల్లో నవ్వులు పూయించింది.  

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నాగ చైతన్య ఇన్‌స్టాగ్రామ్

దీనికి శోభిత కూడా వెంటనే స్పందించింది. "నన్ను ట్రోల్ చేస్తున్నావా? లేక పొగుడుతున్నావా?" అంటూ సరదాగా కామెంట్ చేసింది. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ చిన్న సంభాషణ అభిమానులకు ఎంతో నచ్చింది.నెటిజన్లు కూడా ఈ పోస్టుపై సరదా కామెంట్లు చేశారు. "ఇలాంటివి ఇంకా షేర్ చేయండి", "మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ చాలా క్యూట్‌గా ఉంది", "చైతన్య సరదాగా ఆటపట్టించాడు" అంటూ అభిమానులు స్పందించారు. ఈ పోస్ట్‌కు భారీగా లైక్‌లు, కామెంట్లు వచ్చాయి.  

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A post shared by Chay Akkineni (@chayakkineni)

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శోభిత ధూళిపాళ్ల వార్తలు

ఇది మొదటిసారి కాదు. గత ఏడాది కూడా శోభిత తన వంటకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. అందులో ఆమె కూరగాయలు కోయడం, వంట రుచి చూడడం, సంప్రదాయ పద్ధతిలో మసాలాలు నూరడం వంటి దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఆ వీడియోకు కూడా మంచి స్పందన లభించింది.నాగ చైతన్య, శోభిత తమ ప్రేమను చాలా కాలం వ్యక్తిగతంగానే ఉంచారు. 2024 ఆగస్టులో హైదరాబాద్‌లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, అదే ఏడాది డిసెంబర్ 4న సంప్రదాయ తెలుగు వివాహ వేడుకలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.

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నాగ చైతన్య భార్య

సినిమాల విషయానికి వస్తే, శోభిత ఇటీవల ఓటీటీలో విడుదలైన 'చీకటిలో' చిత్రంలో కనిపించింది. మరోవైపు నాగ చైతన్య చివరిసారిగా 'తండేల్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. ఈ తాజా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ మరోసారి ఈ జంట మధ్య ఉన్న ఆప్యాయత, సరదా బంధాన్ని అభిమానులకు చూపించింది. చిన్న చిన్న క్షణాలను కూడా అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఈ జంట అందరి మనసులు గెలుచుకుంటోంది.

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Naga Chaitanya
Sobhita Dhulipala
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