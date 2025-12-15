8th pay commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. జనవరి 1 నుంచే జీతాల పెంపు అమలు.. కేంద్ర మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

8th pay commission 2026: 8వ వేతన సంఘం అమలు ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నప్పటికీ.. జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపు మాత్రం 2026 జనవరి 1 నుంచే వర్తించవచ్చని సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. అమలు తేదీ ఎప్పుడైనా, పెరిగిన వేతనాలకు సంబంధించిన ఏరియర్స్ ఒకేసారి చెల్లించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి కూడా హింట్ ఇచ్చారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్. 8వ వేతన సంఘం అమలుపై తాజాగా మళ్లీ చర్చలు జోరందుకున్నాయి. వేతన సంఘం అమలు అలస్యమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ.. జీతాల పెంపు విషయంలో మాత్రం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్న సంకేతాలు మాత్రం వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే 8వ వేతన సంఘం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చినా..వేతనాలు పెన్షన్ల పెంపు మాత్రం 2026 జనవరి 1 నుంచే వర్తింపజేసే ఛాన్స్ ఉందని జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. అంటే అమలు తేదీ ఆలస్యమైనా.. పెరిగిన వేతనాలకు సంబంధించిన బకాయిలు ఒకేసారి చెల్లించే ఛాన్స్ ఉందని అర్థమవుతోంది.
కాగా ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. 2025 నవంబర్ లో ఈ వేతన సంఘానికి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే నివేదిక సమర్పించేందుకు 18 నెలల గడువును కేటాయించింది. ఈ లెక్కన నివేదిక 2027 మధ్య నాటికి కేంద్రానికి అందే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత సిఫార్సులను పరిశీలించి అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సాధారణంగా మరో మూడు నుంచి ఆరు నెలల సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తయ్యే వరకు 8వ వేతన సంఘం అమలు 2028 నాటికి జరిగే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
అయితే ఉద్యోగుల డిమాండ్ మాత్రం వేరేలా ఉంది. వేతన సంఘం అమలు తేదీ ఏదైనా కావచ్చు కానీ.. వేతనం పెంపును మాత్రం 2026 జనవరి 1 నుంచే అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలోనే కేంద్ర మంత్రి స్థాయి నుంచి వచ్చిన వ్యాఖ్యలు ఉద్యోగుల్లో కొంత ఆశను చిగురించేలా చేశాయి.
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో 8వ వేతన సంఘంపై అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన కేంద్రం ఆర్థిక సహాయకశాఖ మంత్రి పంకజ్ చౌదరీ.. వేతన సంఘం అమలు తేదీని సర్కార్ నిర్ణయిస్తుంది. ఆమోదించిన సిఫార్సులను అమలు చేసేందుకు అవసరమైన నిధులను కేటాయిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో అమలు ఆలస్యమైనా బకాయిలు చెల్లించే అవకాశాన్ని మాత్రి కొట్టిపారేయలేమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
గత వేతన సంఘాల చరిత్రను చూసినట్లయితే ఇదే ధోరణి కనిపిస్తుంది. 7వ వేతన సంఘం 2016 జూన్ లో అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ జీతాలు పెంపు మాత్రం 2016 జనవరి 1 నుంచే వర్తింపజేసి ఏరియర్స్ చెల్లించారు. అలాగే 6వ వేతన సంఘం 2008 ఆగస్టులో ఆమోదం పొందినప్పటికీ.. 2006 జనవరి 1 నుంచే బకాయిలు ఇచ్చారు. 5వ వేతన సంఘం విషయంలోనూ అమలు ఆలస్యమైనప్పటికీ పెంపు తేదీకి అనుగుణంగానే ఏరియర్స్ అందాయి.
ఈ నేపథ్యాన్ని చూసినట్లయితే 8వ వేతన సంఘం అమల్లో కూడా ప్రభుత్వం పాత విధానాన్నే అనుసరించే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ అంశంపై ఇప్పటి వరకు కేంద్రం నుంచి అధికారికంగా ప్రకటన రాకపోవడం ఉద్యోగులు కొంత అనిశ్చితిలోనే ఉన్నారని చెప్పాలి. స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చినట్లయితే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.