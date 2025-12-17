8th pay commission: ఉద్యోగులకు ఏరియర్స్ వస్తాయా... జనవరి 2026 నుంచి ఏం జరగబోతోందంటే..!

8th pay commission update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరి దృష్టి ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్ మీదే ఉంది. మోడీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎనిమిదవ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి..అధికారికంగా పనులు ప్రారంభించింది. దీంతో ఉద్యోగుల్లో ఆశలతో పాటు..సందేహాలు కూడా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా 2026 జనవరి 1 నుంచి ఏరియర్స్ చెల్లిస్తారా? లేదా? అన్న ప్రశ్న ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది.
ఎనిమిదవ పే కమిషన్ను.. అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వడానికి కనీసం 18 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత.. వాటిని అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం మరో కొన్ని నెలలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే వెంటనే కొత్త జీతాలు అమల్లోకి రావడం కష్టం అన్న మాట.
ఇప్పటికే ప్రభుత్వం కమిషన్ సభ్యులను నియమించింది. టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కూడా విడుదల చేసింది. అయితే ఇప్పటివరకు జీతాల పెంపు లేదా ఏరియర్స్పై స్పష్టమైన నిర్ణయం మాత్రం తీసుకోలేదు. పార్లమెంటులో ప్రశ్న అడిగినప్పుడు.నిధుల లభ్యతను బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
గత అనుభవాలను చూస్తే ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. 6వ, 7వ పే కమిషన్ల సమయంలో కూడా ఏరియర్స్ను.. రెండు విడతల్లో చెల్లించారు. అప్పట్లో కూడా కమిషన్ అమలుకు ఆలస్యం జరిగింది. కానీ చివరికి ఉద్యోగులకు పెరిగిన జీతానికి సంబంధించిన బకాయిలు మాత్రం చెల్లించారు.
ప్రస్తుతం 7వ పే కమిషన్ గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగియనుంది. అందువల్ల 2026 జనవరి 1 నుంచి కొత్త పే కమిషన్ అమల్లోకి రావాలి. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే..8వ పే కమిషన్ ఏర్పడి ఇంకా చాలా తక్కువ సమయమే అయింది. ఇంత త్వరగా సిఫార్సులు రావడం దాదాపు అసాధ్యం.
అందుకే 2026 జనవరి నుంచి కూడా కొంతకాలం వరకు 7వ పే కమిషన్ ప్రకారమే జీతాలు, డీఏ, ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత..మధ్యలో గడిచిన కాలానికి సంబంధించిన పెరిగిన జీతాన్ని ఏరియర్స్ రూపంలో చెల్లించే అవకాశం ఉంది.
మొత్తానికి చెప్పాలంటే..వెంటనే ఏరియర్స్ వస్తాయని ఆశపడకుండా, కమిషన్ నివేదిక.. ప్రభుత్వ నిర్ణయం అనే రెండు దశలు పూర్తయ్యే వరకు ఉద్యోగులు వేచి చూడాల్సిందే. గతాన్ని చూస్తే, ఆలస్యం అయినా చివరికి బకాయిలు రావడం మాత్రం సాధ్యమే.