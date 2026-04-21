Bank 5 Days Work: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్? 5 రోజుల పని విధానం అమల్లోకి వచ్చేది అప్పుడేనా? తాజా రిపోర్ట్ ఏం చెబుతోంది?

5 Days Bank Working Proposal: బ్యాంకు ఉద్యోగాలు 5 రోజుల పని దినాల కోసం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ నెలలో కూడా చర్చలు సంఘాల మధ్య జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరంలో ఈ ఐదు రోజుల పని దినాల ప్రతిపాదన అమలు అవుతుందా? లేదా? అయితే దీని గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా ఆర్‌బీఐ నుంచి రాలేదు. కానీ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సంఘాలు కలిసి ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు.
 
దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం అన్ని బ్యాంకులు ప్రతి ఆదివారాలతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. దీంతో పాటు కొన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర పండుగల ఆధారంగా కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు వర్తిస్తాయి.. అయితే ఎన్నో రోజులుగా బ్యాంకు ఉద్యోగులకు తమకు 5 రోజుల పని దినాలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.  

ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే పని సమయం ఎక్కువ అవుతుంది. పని దినాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వారి అభిప్రాయం. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నో రోజులుగా ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం అమలుకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గతంలో బ్యాంకు స్ట్రైక్ కూడా నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.  

 అయితే ఈ ఏడాది బ్యాంకు పని దినాలు ఐదు రోజులకు కుదిస్తారా? దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్బిఐ నుంచి రాలేదు ఈ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమస్య ఇంకా పరిష్కారానికి నోచుకోలేదు.  ఎప్పటికప్పుడు యూనియన్లు కూడా ఒత్తిడి చేస్తున్నప్పటికీ పని విధానంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు  

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన కూడా చేయలేదు. కొంతకాలం ఐదు రోజుల పని దినాల కోసం చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ బ్యాంకు యూనియన్ల మధ్య లాంఛనంగా అంగీకారం కూడా కుదిరింది. యునైటెడ్ యూనియన్ ఎప్పటికప్పుడు నిరసన పిలుపునిస్తూనే ఉన్నాయి. అయినా కానీ పురోగతి కనిపించలేదు.  

 ఈ నెలలో కూడా ఉద్యోగులు ఈ సమస్యను లేవనెత్తుతూనే ఉన్నారు. చర్చలు జరిగాయి.. కానీ తుది ప్రకటన రాలేదు. ఇతర ఆర్థిక సంఘం సంస్థలతో బ్యాంకులకు సమానంగా తీసుకురావాలని ఈ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. అంతేకాదు వర్క్ లైఫ్ లో కూడా సమతుల్యత, ప్రతిభావంతులను నిలుపుకోవడం, ఆకర్షించడానికి తగిన సహాయంతోపాటు రోజువారీ పనిగంటలు కొద్దిగా పెంచడం ప్రతిపాదించారు.  

అయితే ప్రస్తుతం ఈ పని దినాలకు సంబంధించి ఎలాంటి అంగీకారానికి రాలేదు. చర్చలు కూడా  కొనసాగుతున్నాయి. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ వల్ల భౌతిక శాఖలపై ఆధారపడటం చాలా మంది తగ్గించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐదు రోజుల పని వేళలోకి మారటానికి ఈ ప్రణాళిక గురించి ఆలోచించాల్సిన సమయం.

bank 5 days work week india bank 5 day working news rbi bank working days update bank employees 5 days demand india

