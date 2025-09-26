English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wine Shops Bandh: అయ్యయ్యో.. దసరావేళ మందుబాబులకు ఎంత కష్టం.!. లిక్కర్ షాపుల ముందు వెలిసిన ఫ్లెక్సీలు.!. స్టోరీ ఏంటంటే..?

Wine shops remains closed on Gandhi jayanti: పలు లిక్కర్ షాపుల ముందు ఇప్పటి నుంచి దసరా రోజున దుకాణాలు బంద్ ఉండనున్నాయని ఫ్లెక్సీలు కన్పిస్తున్నాయి.  ఈ క్రమంలో మందుబాబులు అలర్ట్ అవ్వాలని అధికారులు సూచనలు చేస్తున్నారు.
1 /5

 దేశ వ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా  దసరా పండగ వచ్చిందంటే చాలా మంది తొమ్మిది రోజుల భక్తి ప్రపత్తులతో ఉపవాసాలు చేస్తారు. కానీ దసరా రోజు మాత్రం తప్పకుండా లిక్కర్ తాగడం, నాన్ వెజ్ తినడం చేస్తారు. తెలంగాణలో పండగ వచ్చిందంటే చాలు. చాలా మంది చుక్క, ముక్క లేనిదే అస్సలు ముద్ద ముట్టుకొరు.   

2 /5

ముఖ్యంగా దసరా పండగ రోజున తమ బంధువులు, మిత్రులతో కలిసి సరదాగా గడుపుతుంటారు.  ఈ క్రమంలో చికెన్ లు, మటన్ లను తప్పకుండా తింటారు. మద్యం లేనిదే అసలు వారు ముద్ద కూడా ముట్టుకోరు. అంత గ్రాండ్  గా దసరా పండగను జరుపుకుంటారు. అయితే.. ఈ సారి ఒకవైపు దసరా, మరోవైపు గాంధీ జయంతి రెండు కూడా ఒకే రోజున వచ్చాయి.  

3 /5

దసరా రోజు చాలా మంది మేకలు, కోళ్లను అమ్మవారికి బలిస్తుంటారు. కానీ గాంధీ జయంతి రోజున మద్యం, మాంసం, హింసలపై నిషేధం ఉంది. పొరపాటున కూడా ఈరోజున ఎక్కడైన మద్యం విక్రయాలు, మాంసం దుకాణాల్లో అమ్మకాలు జరిగితే వారిపై పోలీసులు కేసుల్ని నమోదు చేస్తారు.

4 /5

సాధారణంగా ఎప్పుడైన మద్యం షాపులు బంద్ ఉంటే.. రెండు రోజుల ముందుగా లిక్కర్ షాపుల వారు ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసి మందుబాబుల్ని అలర్ట్ చేస్తారు. కానీఈ సారి మాత్రం.. పండగకు ఐదారు రోజుల ముందు నుంచి తెలంగాణలోని అనేక లిక్కర్ షాపుల మందు అక్టోబర్ 2 న దసారా రోజున షాపులన్ని బంద్ ఉంటాయని పెద్దగా ఫ్లెక్సీల్ని సైతం ఏర్పాటు చేశారు.  

5 /5

 దీన్ని బట్టి తెలియని మందుబాబులకు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా లిక్కర్ బాటిళ్లను తీసుకెళ్లాలని, షాపుల వారు ఈ విధంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు తెలుస్తొంది. ఈ ఫ్లెక్సీలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మందుబాబులకు ముందు చూపు కూడా ఎక్కువే అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

wine shops closed liquor shops bandh Dussehra festival Gandhi jayanti Liquor Shops Closed wine shops bandh Telangana liquor shop holiday Telangana wine shops bandh

Next Gallery

Sai Pallavi: అవి ఏఐతో చేసిన ఫోటోలు కాదు.. నిజంగానే బికినీ వేసుకున్నాను అంటు క్లారిటీ ఇచ్చిన సాయి పల్లవి..