Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?

Wine shops remain closed in Nizamabad: నిబంధనల్ని అతిక్రమించి మద్యం అమ్మకాలు చేస్తే కఠినచర్యలు తీసుకుంటామని నిజామాబాద్ జిల్లా పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్గించే ఏ పనుల్ని కూడా సహించబోమని పోలీసులు తెల్చిచెప్పారు.
దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన హోలీ సంబరాలు అప్పుడు మొదలయ్యాయి. పలు చోట్ల హోలీకి ముందు హోలీకా దహనం కాముడి దహనంను చేసుకున్నారు. దీనితో హోలీ సంబరాలు మొదలయ్యాయని చెప్తారు. దీని వెనుక అనేక సంప్రదాయాలు ప్రాచుర్యలంలో ఉన్నాయి.
ఈసారి హోలీ రోజున అంటే మార్చి 3న కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం రావడంతో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ముఖ్యంగా సింహం వారికి దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని పండితులు చెప్తున్నారు. బైటకు రావద్దని సూచిస్తున్నారు.
మార్చి 4న హోలీని జరుపుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు హోలీ నేపథ్యంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పోలీసులు మద్యం, లిక్కర్ దుకాణాలను మూసి వేసి ఉంచాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
హోలీ సందర్భంగా నిజామాబాద్ పరిధిలో మంగళవారం(3.3.2026)సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి గురువారం ఉదయం 6 గంటల వరకు మద్యం దుకాణాలు, కల్లు కాంపౌండ్లు, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లపై ఆంక్షలు విధించినట్లు తెలిపారు. కొంత మంది తప్పతాగి రోడ్డు మీద న్యూసెన్స్ చేయడం, పరస్పరం దాడులు వంటివి పాల్పడతారు. దీంతో పోలీసులు ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
నిబంధనలను అతిక్రమించి ఎక్కడైన మద్యం అమ్మకాలు చేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు స్నేహ పూర్వక వాతావరణంలో, నేచురల్ రంగులను చల్లుకుంటూ హోలీని జరుపుకొవాలని పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పోలీసుల నిర్ణయంపై మందుబాబులు మాత్రం షాక్ అవుతున్నారు.
పండగ అంటే చుక్క,ముక్క అని చాలా మంది భావిస్తారు. అలాంటిది మద్యం, లిక్కర్ అమ్మకాలపై ఈ విధంగా నిబంధనలు ఏంటని కొంతమంది మందుబాబులు తమ గొడును బైటపెడుతున్నారు. లిక్కర్ బాబులు మాత్రం రెండు రోజుల సరిపడా మందు బాటిళ్లను ముందుగానే కొనేసి తమ మందు జాగ్రత్తలో వారు ఉంటారని మరికొంత మంది అంటున్నారు.