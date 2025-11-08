English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Wine Shops Close: మందు బాబులకు గొంతెండిపోయే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 4 రోజులు వైన్స్ బంద్..!

Hyderabad Wines Closed: మందు బాబులకు బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక కారణంగా హైదరాబాద్‌లో జిల్లాలో.. ఆదివారం నుంచి నాలుగు రోజులు అన్ని వైన్స్‌ షాపులు, బార్లు, పబ్‌లు బంద్‌ ఉంటాయి. దీంతో మందుబాబులు ముందు చూపుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇవాళే మందు కొనుక్కొని పెట్టుకుంటున్నారు.
మద్యం ప్రియులకు గొంతెండి పోయే వార్త. హైదరాబాద్‌లో నాలుగు రోజుల పాటు మద్యం షాపులు మూతబడనున్నాయి. రాష్ట్రంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఆ నియోజకవర్గ పరిధిలోని అన్ని వైన్స్‌, బార్లు, మద్యం షాపులు, కల్లు దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్‌లు అన్ని.. నాలుగు రోజులపాటు మూతబడనున్నాయి.

ఈ నెల 11న జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉపఎన్నిక పోలింగ్‌ జరగనుండగా.. ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం ఆ నియోజకవర్గంలో మద్యం అమ్మకాలపై తాత్కాలిక ఆంక్షలు అమల్లోకి రానున్నాయి.

దీని గురించి ఎక్సైజ్‌ శాఖ ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పోలింగ్‌ ముగిసిన మరుసటి రోజు నుంచి మాత్రమే మద్యం విక్రయాలను తిరిగి అనుమతించనున్నారు అధికారులు.

  ఇక నవంబర్‌ 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుండటంతో ఆ రోజున కూడా మద్యం విక్రయాలపై నిషేధం విధించనున్నారు. మొత్తం మీద పోలింగ్‌కు ముందు, పోలింగ్‌ రోజు, లెక్కింపు రోజు.. ఈ మూడు దశల్లో జూబ్లీహిల్స్‌లో మద్యం దుకాణాలు తాత్కాలికంగా బంద్‌ కానున్నాయి.  

ఎన్నికల సమయంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా.. ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనేలా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఎక్సైజ్‌ శాఖ తెలిపింది.

