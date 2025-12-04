Winter School Holidays Till 31 December: భారత్లోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకమైన శీతాకాలం సెలవులను ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. ఇందులో భాగంగా పిల్లలకు 12 రోజుల పాటు స్పెషల్ సెలవులు లభించబోతున్నాయి. అయితే, ఈ సెలవుల లిస్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Winter School Holidays Till 31 December: ఈ ఏడాదిలోని చివరి నెల మొదలైంది. డిసెంబర్ నెలలో భారత్లోని పలు రాష్ట్రాల్లో అనేక రోజుల పాటు పాఠశాల విద్యార్థులకు సెలవులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇదే నెలలో క్రిస్మస్ పండగ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన సెలవులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో డిసెంబర్ నెలలో ఉష్ణోగ్రత పూర్తిగా తగ్గడంతో పాఠశాలలకు సెలవులుంటాయి.
ముఖ్యంగా చలితో పాటు పొగ మంచు విపరీతంగా కురవడం వల్ల క్రిస్మస్ సెలవులను కూడా పొడగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే భారత్లోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్ర విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీని కారణంగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకమైన సెలవులను కూడా ప్రకటించారు. అయితే, క్రిస్మస్తో పాటు చలి కారణంగా ఏయే రాష్ట్రాల్లో డిసెంబర్ 20 నుంచి 31 వరకు సెలవులు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం క్రిస్మస్ సదర్భంగా ప్రత్యేకమైన పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రటించింది. దీంతో పాటు కొన్ని చోట్ల ఊహించని స్థాయిలో చలి తీవ్ర ఉండడం వల్ల రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల పాఠశాలలకు 12 రోజుల పాటు సెలవులను ప్రకటించింది. దీంతో డిసెంబర్ 20 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు సెలవులు లభిస్తాయి.
శీతాకాల సెలవులను మధ్యప్రదేశ్ కూడా ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంలో సెలవులు డిసెంబర్ 23న ప్రారంభమై జనవరి వరకు కొనసాగుతాయని అధికారక ప్రకటనల్లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ హాలిడేస్లో భాగంగా పీఎం శ్రీ స్కూల్స్తో సహా అనేక సంస్థలకు వచ్చే ఏడాది మొదటి నెల వరకు సెలవులు ఉంటాయి.
జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల పొగమంచు విపరీతంగా పెరిగింది. ప్రీ-ప్రైమరీ విద్యార్థులకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 28 వరకు సెలవులను అధికారికంగా ప్రకటించింది. అక్కడ 1 నుంచి 8 తరగతుల వరకు చదువుకునే విద్యార్థులకు డిసెంబర్ 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు సెలవు కొనసాగుతాయి. ఇకక ఇంటర్ విద్యార్థులకు డిసెంబర్ 11 నుంచి సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి.
భారత్ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన చలికాలం సెలవులను ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై విద్యా శాఖ త్వరలోనే కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.