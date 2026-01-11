English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Winter Weight Loss: శీతాకాలంలో బరువు తగ్గాలా? ఈ 4 పండ్లు తింటే జిమ్ వెళ్లకుండానే కిలోల కొద్దీ బరువు తగ్గుతారు!

Winter Weight Loss Diet Plan: శీతాకాలంలో చలి కారణంగా మనకు ఆకలి ఎక్కువగా వేస్తుంది. అదే సమయంలో శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల చాలామంది తెలియకుండానే ఈ కాలంలో బరువు పెరుగుతుంటారు. అయితే, ఖరీదైన జిమ్ ట్రైనింగ్ లేదా కఠినమైన డైటింగ్ లేకుండానే, ప్రకృతి సిద్ధంగా దొరికే కొన్ని పండ్లతో బరువును సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. శీతాకాలంలో బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడే ఆ 4 అద్భుతమైన పండ్లు ఇవే.
శీతాకాలంలో చలి కారణంగా మనకు ఆకలి ఎక్కువగా వేస్తుంది. అదే సమయంలో శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల చాలామంది తెలియకుండానే ఈ కాలంలో బరువు పెరుగుతుంటారు. అయితే, ఖరీదైన జిమ్ ట్రైనింగ్ లేదా కఠినమైన డైటింగ్ లేకుండానే, ప్రకృతి సిద్ధంగా దొరికే కొన్ని పండ్లతో బరువును సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. శీతాకాలంలో బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడే ఆ 4 అద్భుతమైన పండ్లు ఇవే.

1. జామ పండు (Guava) శీతాకాలంలో విరివిగా దొరికే జామ పండు బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఒక వరప్రసాదం. ఇందులో కేలరీలు చాలా తక్కువ, కానీ పీచు పదార్థం (Fiber) అధికంగా ఉంటుంది. ఇది తిన్న తర్వాత కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. తద్వారా మీరు అనవసరమైన ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటారు. ఇది జీర్ణక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

2. బొప్పాయి (Papaya) బొప్పాయి కేవలం బరువు తగ్గడానికే కాకుండా చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే అల్పాహారంగా ఒక గిన్నె బొప్పాయి ముక్కలు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇందులోని ఎంజైములు శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడతాయి.

3. నారింజ (Orange) సిట్రస్ జాతికి చెందిన నారింజ పండ్లు శీతాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడమే కాకుండా బరువును తగ్గిస్తాయి. ఇందులో విటమిన్ సి, ఫైబర్, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. విటమిన్ సి శరీర జీవక్రియను (Metabolism) వేగవంతం చేస్తుంది. దీనివల్ల శరీరంలోని కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుంది. అలాగే ఇది ఆకలిని నియంత్రించడంలో తోడ్పడుతుంది.

4. ఆపిల్ (Apple) "రోజుకో ఆపిల్ తింటే డాక్టర్ అవసరం ఉండదు" అన్న సామెత బరువు తగ్గడానికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఆపిల్స్ అనేక పోషకాలకు నిలయం. ఇందులో ఉండే పెక్టిన్ ఫైబర్ ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుంది. ఆపిల్ తిన్న తర్వాత చాలా సేపటి వరకు ఆకలి వేయదు. ఇది అతిగా తినే అలవాటును (Overeating) తగ్గిస్తుంది. తద్వారా బరువు దానంతట అదే తగ్గుతుంది.

శీతాకాలపు డైట్ టిప్స్.. పండ్లను జ్యూస్ రూపంలో కాకుండా నేరుగా ముక్కలుగా కోసుకుని తినడం వల్ల పీచు పదార్థం (Fiber) పూర్తిగా అందుతుంది. సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్‌కు బదులుగా ఈ పండ్లను తీసుకోవడం ఉత్తమం. పండ్లతో పాటు తగినంత నీరు తాగడం వల్ల శరీరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండి మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది.  

