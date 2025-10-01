English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..

Happy Dussehra Wishes Telugu: నవరాత్రులను తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. చివరి రోజు దసరా పండగను జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలవండి. 

Happy Dussehra Wishes Telugu: పది రోజులు, తొమ్మిది రాత్రుల పాటు జరిగిన మహిషాసురుడితో యుద్ధంలో భాగంగా.. లోకానికి శాంతి కలిగించేందుకు దుర్గాదేవి చేసిన  కృషికి గాను.. చెడుపై విజయం సాధించినందుకు విజయదశమి జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా తొమ్మిదవ రోజున శక్తి స్వరూపిణి అమ్మవారిని ఆరాధించి ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమాలు చేపడతారు. భారత్ లోని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఈరోజు ఉపవాస కూడా పాటిస్తారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. మీ మేలుకోరే వారికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
 
దసరా నుంచి మీ సంకల్పాలన్నీ నెరవేరాలని కోరుకుంటూ.. ఆ సకల దేవతల ఆశీస్సులు మీకు తోడుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..  

విజయదశమి పండగ అంటే 10 రకాల పిండివంటలే కాదు.. జీవితంలో 10 రకాల ఆటంకాలను దాటి విజయతీరాన్ని చేరేలా అదృష్టాన్ని అందించే పర్వదినం.. కాబట్టి ఈ విజయదశమి రోజున అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఆ అదృష్టాన్ని పొందాలని కోరుకుంటూ.. మీ మేలుకోరే ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. 

మీ లక్ష్యసాధనలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద అడ్డంకులన్నీ ఈ దసరా పండగతో కనుమరుగై.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కీర్తి ప్రతిష్టలు లభించాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.   

శ్రీరాముడి అనుగ్రహం, దుర్గామాత చల్లని చూపు.. మీకు విజయం దిశగా అదృష్టాన్ని కలిగించాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి ఒక్కరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు...  

ఈ ప్రత్యేకమైన పండగ పర్వదినాన మీలో అంతర్గత శక్తులు మేల్కొని.. కొత్త ఉత్సాహంతో.. రెట్టింపు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు..  

