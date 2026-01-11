English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Price Cheap: నిలోఫర్‌ చాయ్‌ డబ్బుకే ఒక్క గ్రాము బంగారం.. ఇంత చీప్‌గా గోల్డ్‌ ఎక్కడో తెలుసా?

Gold Price Cheap: నిలోఫర్‌ చాయ్‌ డబ్బుకే ఒక్క గ్రాము బంగారం.. ఇంత చీప్‌గా గోల్డ్‌ ఎక్కడో తెలుసా?

Get One Gram Gold With Niloufer Cafe Tea Cost Very Cheapest Gold Rates In These Country: ఆకాశానికి రెక్కలు వేస్తున్నట్టు బంగారం ధర కనిపిస్తోంది. రూ.2 లక్షలకు తులం బంగారం చేరుతున్న సమయంలో ఒక దేశంలో మాత్రం అత్యంత తక్కువగా బంగారం ధర ఉంది. మన దేశంలో చాయ్‌ తాగిన ఖర్చుకు ఒక దేశంలో ఒక గ్రాము బంగారం లభిస్తుంది. అంత తక్కువగా ఎక్కడ బంగారం ఉందో తెలుసుకుందాం.
1 /6

ప్రపంచంలో రోజురోజుకు బంగారం విలువ పెరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బంగారం తులం ధర దాదాపు రూ.2 లక్షలకు చేరువవుతోంది. అయితే భారతదేశంలో అత్యధిక ధర ఉంటే కొన్ని దేశాల్లో బంగారం చాలా చవకగా ఉంది. చాయ్‌ ఖర్చుతో ఒక గ్రాము బంగారం కొనవచ్చు. ఇంతకీ అదెక్కడ? ఏ దేశంలోనే తెలుసుకుందాం.

2 /6

ఇటీవల అమెరికా అకస్మాత్తు దాడి చేసి వెనిజులా దేశాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అమెరికా కనుసన్నల్లో వెనిజులా దేశం పాలన కొనసాగుతోంది. ఆ దేశంలో అత్యధికంగా చమురు, దాంతోపాటు బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో బంగారం ధర చాలా తక్కువగా ఉంది.

3 /6

వెనిజులాలో ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిపోయాయి. ఇక్కడ బంగారం భారతదేశంతో పోలిస్తే చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. బంగారం విలువ చాలా చీప్‌గా ఉంటుంది. ఈ దేశంలో బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

4 /6

భారత రూపాయి వెనిజులాలో అధిక విలువ కలిగి ఉంది. భారతదేశంలో ఒక కప్పు చాయ్‌కు పెట్టే ధరకు ఒక్క గ్రాము బంగారం వెనిజులాలో లభిస్తుంది. దీంతో బంగారం భారత రూపాయికి అధికంగా వస్తుంది.

5 /6

భారతదేశంలో ఒక గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు రూ.13,827 ఉంది. వెనిజులాలో అదే స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర రూ.181.65 ఉంటుంది. అంటే భారతదేశంలో నిలోఫర్‌ కేఫ్‌, పిస్తా హౌస్‌లో టీ లేదా కాఫీ తాగిన ధరకు బంగారం లభిస్తుంది.

6 /6

బంగారం ధర వెనిజువెలాలో తక్కువ ఉందని చెప్పి అక్కడకు వెళ్లి తెచ్చుకుందామంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఆ దేశ నియమ నిబంధనలతోపాటు మన దేశ నిబంధనలు తెలుసుకుని అక్కడి నుంచి బంగారం తెచ్చుకుంటే మీకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆ నియమ నిబంధనలు ముందుగా తెలుసుకోండి.

Gold Very Cheap cheapest gold venezuela gold price America Donald Trump Tea Cost gold rate Niloufer Cafe Pista House Gold price in India Gold Import Rules

Next Gallery

Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?