English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Women Income: మహిళల సంపాదన పెరిగింది.. కానీ వేతన వివక్ష మాత్రం తగ్గలేదు.. శ్రమ దోపిడీకి అద్దం పడుతున్న గణాంకాలు..!!

Women Income: భారతదేశంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నారు. ఆకాశంలో సగం కాదు.. అన్నింట్లో సగం అని నిరూపిస్తున్నారు. అయితే, ఆర్థికంగా వారి ఎదుగుదలను గమనిస్తే ఒక విచారకరమైన వాస్తవం బయటపడుతోంది. గణాంకాలు.. కార్యక్రమ అమలు మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా  ఆవర్తన కార్మిక శక్తి సర్వే  (PLFS) ప్రకారం.. మహిళల ఆదాయం పురుషుల కంటే వేగంగా పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నా.. వారు అందుకునే వేతనాల్లో మాత్రం భారీ వ్యత్యాసం కొనసాగుతోంది. ఇది ఒకరకంగా మహిళా శ్రమను తక్కువ చేసి చూడటమేనని నిపుణులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /6

గణాంకాలను గమనిస్తే.. జీతం పొందే ఉద్యోగాలలో పురుషుల ఆదాయ వృద్ధి 5.8 శాతంగా ఉంటే.. మహిళలది 7.2 శాతంగా ఉంది. అలాగే స్వయం ఉపాధిలో మహిళలు 8.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశారు. తాత్కాలిక కూలీల విషయంలో పురుషుల ఆదాయం 0.2 శాతం తగ్గగా, మహిళలది 5.4 శాతం పెరిగింది. ఈ అంకెలు చూస్తుంటే మహిళల పరిస్థితి మెరుగుపడుతోందని సంతోషించవచ్చు. కానీ.. అసలు మతలబు ఇక్కడే ఉంది.

2 /6

వృద్ధి రేటు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పురుషులు సంపాదించే మొత్తంలో మహిళలు పొందుతున్న వాటా చూస్తే కళ్లు చెమర్చక మానవు.  జీతం పొందే ఉద్యోగాలు: పురుషుడు రూ.100 సంపాదిస్తే.. అదే పని చేస్తున్న మహిళకు కేవలం రూ. 76 మాత్రమే దక్కుతున్నాయి. తాత్కాలిక కూలీ: ఇక్కడ మహిళల వాటా కేవలం 69 శాతానికే పరిమితమైంది.

3 /6

స్వయం ఉపాధి: ఇది మరీ ఘోరం.. పురుషుల సంపాదనతో పోలిస్తే మహిళల ఆదాయం కేవలం 36 శాతం మాత్రమే ఉంది. అంటే మహిళలు ఎంత కష్టపడి సొంతంగా వ్యాపారం చేసినా, పురుషులతో సమానంగా ఆదాయం పొందలేకపోతున్నారు. ఈ వ్యత్యాసం వారి ఆర్థిక స్వేచ్ఛను హరిస్తోంది.

4 /6

దేశంలో నిరుద్యోగ రేటు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, యువతుల పరిస్థితి మాత్రం ఆందోళనకరంగా ఉంది. సాధారణ నిరుద్యోగ రేటు తగ్గగా, 15–29 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న యువతులలో నిరుద్యోగిత 11.3 శాతానికి పెరగడం గమనార్హం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పని కోసం వెతికే వారి సంఖ్య కూడా తగ్గుతోంది. అంటే, తగిన ఉపాధి లభించక, దొరికిన పనిలోనూ తక్కువ వేతనం ఇస్తుండటంతో చాలామంది మహిళలు పని చేయడమే మానేస్తున్నారు.

5 /6

భారతదేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో మహిళలు పనిచేసే అసంఘటిత రంగం తీవ్ర మందగమనాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ రంగంలో కొత్త సంస్థల సంఖ్య 8.35 మిలియన్ల నుండి 5.85 మిలియన్లకు పడిపోయింది. ఫలితంగా ఉపాధి అవకాశాలు 11 మిలియన్ల నుండి 7.45 మిలియన్లకు క్షీణించాయి. ఈ ప్రభావం నేరుగా మహిళల సంపాదనపైనే పడుతోంది. ఎక్కడైతే చట్టబద్ధమైన రక్షణ ఉండదో, అక్కడ మహిళలకు తక్కువ జీతం ఇచ్చి శ్రమ దోపిడీ చేయడం సర్వసాధారణంగా మారింది.

6 /6

మహిళలు క్రమంగా నాణ్యమైన ఉద్యోగాల వైపు మళ్లడం ఒక సానుకూల పరిణామమే. ఇది వారికి కొంత సామాజిక భద్రతను ఇస్తుంది. కానీ.. సమాన పనికి సమాన వేతనం అనే ప్రాథమిక సూత్రం అమలు కానంత వరకు మహిళల ఆదాయ వృద్ధి అంకెలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. గృహ ఆదాయం పెరగాలంటే మహిళా శక్తిని ఆర్థికంగా కూడా సమానంగా గౌరవించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.  

Women Rights Gender Equality Economy News Telugu Labour Force Survey Workplace Discrimination PERSONAL FINANCE Zee Telugu News Gender wage gap in India 2025

Next Gallery

