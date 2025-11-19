Money Saving Tips: ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మహిళలే టాప్‌.. పురుషులకు మైండ్‌ బ్లాక్.. పోయి మీ పని చేసుకోండి భయ్యా..!!

Money Saving Tips: మహిళలు ఆర్థిక నిర్ణయాలలో తీసుకోవడం ముందంజలో ఉంటున్నారు. ఇంటి ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, భవిష్యత్ ప్రణాళికల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మ్యూచువల్ ఫండ్లు, బంగారం, బీమా వంటి రంగాల్లో మహిళల పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. కుటుంబ భద్రతను ప్రాముఖ్యతగా భావిస్తూ.. ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలను కూడా తీసుకుంటున్నారు. అందుకే అంటారేమో ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే అని. మహిళ తలచుకుంటే నెలకు 20 సంపాదించే భర్త అయినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా హ్యాపీగా ఉంటాడని సర్వేలు సైతం రుజువు చేస్తున్నాయి.
ఇటీవలి కాలంలో ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం గణనీయంగా పెరిగింది. ఇంటి ఖర్చుల నిర్వహణ మొదలు నుంచి పెట్టుబడులు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వరకు.. డబ్బు విషయంలో ముందడుగు వేస్తున్నది మహిళలేనని పలు సర్వేలు కూడా సూచిస్తున్నాయి. అమెరికాలోని సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ (CFP బోర్డ్) విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం.. కుటుంబ ఆర్థిక నిర్ణయాలలో 69 శాతం మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఎంపికల్లో కూడా 60 శాతం మహిళలు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటున్నారని ఆ రిపోర్ట్ చెబుతోంది.
మహిళల్లో ఆర్థిక అవగాహన పెరుగుతున్న కారణంగా, భవిష్యత్తును సురక్షితంగా మార్చుకునే దిశగా వారు ముందుగానే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. సర్వేలో పాల్గొన్న మహిళల్లో 56 శాతం మంది.. సరైన ఆర్థిక నిర్వహణ ఉంటే భవిష్యత్ లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగాల్లో ఉన్న మహిళలు, ముఖ్యంగా, పదవీ విరమణ తర్వాత సౌకర్యవంతమైన జీవితం గడపాలనే ఉద్దేశంతో అత్యవసర నిధులను, దీర్ఘకాలిక పొదుపులను పక్కన పెట్టడం అలవాటుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఈ అలవాటు ఇంట్లో ఎదురయ్యే ఆకస్మిక సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో కూడా వారికి అనుకూలంగా మారుతోంది. మొత్తం 83 శాతం మహిళలు రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన జీవితం కోరుతున్నట్లు నివేదిక చెబుతోంది.
ఆర్థిక స్వతంత్రత పెరుగుతున్నా, మహిళలు ఇప్పటికీ కుటుంబ సభ్యుల సంక్షేమానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. CFP బోర్డ్ సర్వే ప్రకారం, 37 శాతం మహిళలు తమ పిల్లలు, తమ అత్తామామల భవిష్యత్తు గురించే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారని అంగీకరించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి 68 శాతం మహిళలు ఎలాంటి వెనుకంజ వేయరని చెప్పడం గమనార్హం.
భారతదేశంలోనూ ఇదే ధోరణి కనిపిస్తోంది. బ్యాంక్బజార్ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం, పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు మ్యూచువల్ ఫండ్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, బంగారం, స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడంలో మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దేశంలోని ఆరు ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో 1,675 మహిళలపై చేసిన అధ్యయనంలో వీరిలో 46 శాతం మంది బీమా పాలసీలు కూడా తీసుకున్నారని తేలింది. మరో నివేదిక ప్రకారం గత కొన్నేళ్లలో మహిళా పెట్టుబడిదారుల సంఖ్య 42 శాతం పెరిగింది.
పెట్టుబడులు పెట్టేముందు ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్ తీసుకోవడం కూడా మహిళలు ఎక్కువగా చేస్తారని CFP సర్వే వెల్లడించింది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఐదుగురిలో ముగ్గురు మహిళలు నిపుణుల అభిప్రాయం ఎంతో అవసరమని నమ్ముతున్నారు. కుటుంబ అవసరాలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికల విషయంలో వారు మరింత స్పష్టంగా చర్చించడం కూడా ఈ సర్వే ద్వారా తెలిసింది.