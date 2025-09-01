English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Women Lifestyle: అమ్మాయిలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటే ఏం చేస్తారో తెలుసా? మీరు అనుకున్నదే నిజమైంది!

Women Lifestyle When They Alone: మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏమి చేస్తారో తెలుసా? యుక్త వయసు నుంచి మిడిల్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు యువతులు లేదా మహిళలు ఒంటరిగా ఉంటే ఏం చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే ఇది చూడండి.
1 /11

ఒంటరిగా ఉన్న మహిళలు ఈ పనులు చేస్తుంటారని ఓ సర్వే నివేదిక చెబుతోంది.    

2 /11

60% మంది మహిళలు కొత్త వంటకాలను ప్రయత్నించడానికి సమయం కేటాయిస్తున్నారు.    

3 /11

50% మంది మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నృత్యం చేస్తామని చెప్పారు.    

4 /11

ఒక సర్వే ప్రకారం 78% మంది మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో నిరంతరం సినిమాలు లేదా సీరియల్స్ చూస్తుంటారు.    

5 /11

45% మంది మహిళలు తమ ఒంటరి సమయంలో శాంతిని కనుగొనడానికి యోగా, ధ్యానం చేస్తారు.    

6 /11

52% మహిళలు ఫేస్ మాస్క్ ధరిస్తారని లేదా హోమ్ స్పా చేస్తారని చెప్పారు.    

7 /11

40% మంది మహిళలు తమ భావాలను డైరీలో రాసుకోవడం ద్వారా ఉపశమనం పొందుతారు.  

8 /11

70% మంది మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు షాపింగ్ యాప్‌లలో సమయం గడుపుతారు.

9 /11

పరిశోధన ప్రకారం.. 65% మంది మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకాలు చదవడానికి ఇష్టపడతారు.

10 /11

72% మంది మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పాటలు వింటారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి.

11 /11

54% మంది మహిళలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఫోటోషూట్లు చేస్తారని చెప్పారు.

women lifestyle things women do when alone women habits survey alone time activities for women self care routine yoga and meditation benefits beauty care at home online shopping trends women binge watching survey top 10 women lifestyle habits

Next Gallery

Business Ideas: ఇది వ్యవసాయమా లేక కరెన్సీ ఫ్యాక్టరీనా? ఒక పంటకే లక్షాధికారులు అవుతున్న రైతులు..!!