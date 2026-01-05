Surname Change Problems For Women: అమ్మాయిలకు ఇంటి పేరు ఏది మంచిది..పుట్టినింటి పేరా? మెట్టినింటి పేరా..?

Surname Change Problems For Women In India: పెళ్లి తర్వాత మహిళలు ఇంటి పేరు మార్చుకోవడం వల్ల ఆధార్, పాన్, సర్వీస్ రికార్డుల్లో పేరు తేడాల సమస్యలు ఎదురవుతాయి. గెజిట్ ప్రక్రియ క్లిష్టంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ, పెన్షన్, ఆస్తి వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు తప్పించుకోవాలంటే మహిళలు పుట్టింటి పేరుతోనే అధికారిక రికార్డుల్లో కొనసాగడం సురక్షితం కాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఈ రోజుల్లో ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఉద్యోగ రికార్డులు..ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన పత్రాలుగా మారాయి. కానీ పెళ్లి తర్వాత మహిళలు ఇంటిపేరు మార్చుకోవడం వల్ల అనవసరమైన సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్న ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. నిజానికి పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికెట్, 10వ తరగతి మార్క్ మెమో, గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్లలో ఉన్న పేరునే ప్రభుత్వ శాఖలు, ఉద్యోగ విభాగాలు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాయి. ఇవే సర్వీస్ రికార్డుకు బేస్గా మారుతాయి. ఒకసారి ఈ డాక్యుమెంట్లలో ఉన్న పేరు మారితే… లేదా ఇతర పత్రాలతో పొంతన లేకపోతే… జీవితాంతం వెంటాడే సమస్యలు మొదలవుతాయి.
చాలా మంది మహిళలు పెళ్లైన వెంటనే అత్తింటి పేరు పెట్టుకోవాలనే ఒత్తిడికి లోనవుతారు. భర్త, అత్తగారింటి వాళ్లు చెప్పారనే కారణంతో ఆధార్, పాన్లో పేరు మార్చేస్తారు. కానీ ఉద్యోగ రికార్డులు మాత్రం పుట్టింటి పేరుతోనే ఉంటాయి. అప్పుడు ఒక చోట ఒక పేరు, ఇంకో చోట ఇంకో పేరు ఉండటం వల్ల లీగల్, ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు మొదలవుతాయి. పెన్షన్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, బ్యాంక్ పనులు, వారసత్వ వ్యవహారాల్లో ఈ చిన్న మార్పే పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది.
గెజిట్లో పేరు మార్చుకోవడం అంత ఈజీ ప్రక్రియ కాదు. ప్రకటనలు, అఫిడవిట్లు, అధికారిక ధృవీకరణలు.. ఇవన్నీ సమయం, డబ్బు రెండూ తీసుకుంటాయి. పైగా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ ప్రక్రియ మరింత కష్టమవుతుంది. దీనికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలంటే… 78 ఏళ్ల వయసున్న ఒక మహిళకు ఆధార్లో అత్తింటి పేరు ఉంది. కానీ పాన్ కార్డులో మాత్రం పుట్టింటి పేరు ఉంది. ఈ చిన్న తేడా వల్ల బ్యాంక్ పనులు, ఇతర ప్రభుత్వ సేవలు పొందడంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ప్రతి చోట పేరు ఒకే వ్యక్తిదేనా? అని రుజువులు చూపించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
ఉద్యోగాలు చేసే మహిళల విషయంలో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది. సర్వీస్ రికార్డులో పేరు మారడం చాలా కష్టమైన విషయం. ఒకసారి రికార్డులో ఎంటర్ అయిన పేరు జీవితాంతం అలాగే కొనసాగుతుంది. అందుకే ఉద్యోగం చేసే మహిళలు పుట్టింటి పేరుతోనే అన్ని రికార్డుల్లో కొనసాగడం చాలా సురక్షితం. పెళ్లి అనేది వ్యక్తిగత జీవితం… కానీ డాక్యుమెంట్లు జీవితాంతం వెంటాడే ఆధారాలు.
అసలు పరిష్కారం ఏంటంటే… పెళ్లైన మహిళకు పుట్టింటి పేరు, అత్తింటి పేరు రెండింటినీ నమోదు చేసే అవకాశం ఇవ్వడం. డాటర్ ఆఫ్ .. వైఫ్ ఆఫ్ అనే రెండు వివరాలు ఉంటే సమస్యలే ఉండవు. కానీ తొందరపడి, ఒత్తిడిలో ఇంటిపేర్లు మార్చుకోవడం మాత్రం మంచిది కాదు. పుట్టింటి వివరాలతో కొనసాగడమే మహిళలకు భద్రమైన మార్గమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇది చిన్న విషయం అనిపించినా… భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలు రాకుండా కాపాడే కీలక నిర్ణయం అవుతుంది.