Women Reservation: మహిళా రిజర్వేషన్లు అటుంచితే.. మనకంటే ఆ చిన్న దేశాలే గ్రేట్.. పార్లమెంటులో మహిళల పవర్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.!!

Women Reservation: భారతదేశంలో మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమల్లోకి రావడం ఒక సంచలనం అనే చెప్పాలి. లోక్‌సభలో మహిళల సీట్లను 272కు పెంచాలనే ప్రతిపాదన గొప్పదే. కానీ.. ఒక్క నిమిషం ఆగండి.  ప్రపంచ పటంలో మనకంటే చాలా చిన్నగా ఉన్న కొన్ని దేశాలను చూస్తే.. మనం ఇంకా ఎంత వెనుకబడి ఉన్నామా?  అని ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. అక్కడ మహిళా రిజర్వేషన్లు కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాలేదు. ఏకంగా పార్లమెంటునే శాసిస్తున్నాయి. ఆ దేశాలేవో చూద్దాం. 
 
ఆ చిన్న దేశం.. ప్రపంచానికే పాఠం చెబుతోంది. ఎందుకంటే మన దేశంలో మహిళ ఎంపిల సంఖ్య కేవలం 14శాతం మాత్రమే ఉంది. కానీ ఆఫ్రికాలోని చిన్న దేశమైన రువాండాను చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.  ఏప్రిల్ 2026 నివేదిక ప్రకారం.. రువాండా పార్లమెంటులో ఏకంగా 63.8 శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు. అంటే అక్కడ సగానికి పైగా సీట్లు మహిళలవే అన్నమాట. అంతేకాదు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మహిళా భాగస్వామ్యం ఉన్న దేశంగా రువాండా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. 

ఆ తర్వాత 57.2 శాతం మహిళా ఎంపిలతో క్యూబా దేశం రెండో స్థానంలో నిలిచి అగ్రరాజ్యాలకే సవాల్ విసురుతోంది.  మహిళా పవర్ లో టాప్ దేశాలు ఉన్నాయి. రువాండా , క్యూబా, న్యూజిలాండ్, డెన్మార్క్, ఐస్లాండ్, ఈ దేశాల్లో 50శాతంపైగా రిజర్వేషన్లు ఉంటే భారతదేశం మాత్రం 33శాతం కోసం పోరాడుతోంది.

ఇక మెక్సికో, స్వీడన్, నార్వే, దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాల్లో కూడా మహిళా ప్రాతినిధ్యం 45 శాతం పైనే ఉంది. లాటిన్ అమెరికా, కరేబియన్ ప్రాంతాల్లో సగటున 35.6 శాతం మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారంటే పరిస్థితి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.  

మరి భారత్ పరిస్థితి.. ప్రస్తుత 18వ లోక్‌సభలో మనకు ఉన్నది కేవలం 74 మంది (14శాతం) మహిళా ఎంపీలు మాత్రమే ఉన్నారు. అంటే ప్రపంచ సగటు కంటే మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నామని అర్థం. అందుకే ఇప్పుడు  నారీ శక్తి వందన్  చట్టం ద్వారా లోక్‌సభ సీట్లను 815కు పెంచి, అందులో 272 సీట్లను మహిళలకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

2029 నాటికి మన దేశంలో కూడా 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలైతే తప్ప, మనం ఈ చిన్న దేశాల సరసన నిలబడలేము. మరి 2029లో భారత పార్లమెంటులో మహిళా గర్జన ఎలా ఉండబోతుందో వేచి చూడాలి. 

Summer Holidays 2026: స్కూల్ పిల్లలకు పండగే పండగ! ఏకంగా 55 రోజులు వేసవి సెలవులు.. సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం!