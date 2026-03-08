English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Indian Railway station: మహిళల సామ్రాజ్యం.. మన దేశంలోని ఈ రైల్వే స్టేషన్ కేవలం ఆడవాళ్లకే ప్రత్యేకం, ఒక్కటి ఏపీలోనే..!

Indian Railway station: మహిళల సామ్రాజ్యం.. మన దేశంలోని ఈ రైల్వే స్టేషన్ కేవలం ఆడవాళ్లకే ప్రత్యేకం, ఒక్కటి ఏపీలోనే..!

Matunga Women Run Indian Railway Station: ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026. ఈరోజు మహిళలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. ఆఫీసులో, కార్యాలయాల్లో కూడా మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. అయితే ప్రత్యేకంగా ఒక రైల్వే స్టేషన్ మహిళలకు మాత్రమే ఉంది. అది మన దేశంలో ఎక్కడా? ఇక్కడ పురుషులకు ప్రవేశం లేదు. ఈ విషయం ఎంతమందికి తెలుసు? ఇందులో ఒకటి ఏపీలోనే ఉంది...
 
1 /7

మనదేశంలో ప్రతిరోజు కొన్ని వేలాది రైళ్లు రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటాయి. లక్షలాది మంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన విషయం. మన దేశంలో కేవలం మహిళలు మాత్రమే నడిపే ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఉంది.  

2 /7

 ఇక్కడ కేవలం మహిళలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంది. మొత్తం స్టేషన్ మాస్టర్ నుంచి క్లీనింగ్ సిబ్బంది వరకు మహిళలే పని చేస్తూ ఉంటారు. మొత్తానికి ఈ మహిళామణుల చేతి మీదే ఈ స్టేషన్ నిర్వహణ ఉంది.   

3 /7

 ముంబైలోనే మాతుంగ రైల్వే స్టేషన్.. కేవలం మహిళలకు మాత్రమే ప్రత్యేకం. ఇక్కడ పురుషులకు అనుమతి లేదు. 2017 నుంచి ఈ మహిళ రైల్వే స్టేషన్ నడుస్తోంది. ఈ రైల్వేస్టేషన్లో 41 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. అంటే రైలు నడిపే వ్యక్తి నుంచి మాస్టర్, సూపర్‌వైజర్‌, టికెట్ కలెక్టర్, క్లీనర్‌ వరకు అంతా మహిళలే  

4 /7

 మన దేశంలో ఇది తొలి మహిళ రైల్వే స్టేషన్. 2018లో దీనికి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో కూడా చోటు సంపాదించుకుంది. దీంతో పాటు మరో నాలుగు రైల్వేస్టేషన్స్‌ కూడా ప్రస్తుతం మన దేశంలో మహిళలతో పూర్తి బాధ్యతలు నడుస్తున్నాయి.   

5 /7

 రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్ గాంధీనగర్ రైల్వే స్టేషన్. ఇక్కడ నుంచి ప్రతిరోజు 10 వేల మంది రైల్వే ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తారు. ఇది కూడా కేవలం మహిళలతో మాత్రమే నిర్వహిస్తున్న రైల్వే స్టేషన్.  

6 /7

 మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్ అజ్మీర్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా కేవలం మహిళలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటారు. ఈ స్టేషన్లో ప్రతిరోజు 8,000 మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటారు.   

7 /7

 ఆ తర్వాత అహ్మదాబాద్‌లోని మణి నగర్‌ రైల్వే స్టేషన్ కూడా మహిళలతో నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చంద్రగిరి రైల్వే స్టేషన్లో కూడా కేవలం మహిళలే నిర్వహిస్తారు.

Matunga women railway station all women railway station India women run railway station Mumbai Matunga railway station facts International Womens Day special India women empowerment Indian Railways Limca Book record railway station India

Next Gallery

Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!