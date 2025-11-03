World Cup 2025 Final Highlights: టీమిండియా విజయ దరహాసం.. అమ్మాయిల సంబరాలు చూశారా..! (పిక్స్)

India vs South Africa World Cup 2025 Final Highlights: వన్డే ప్రపంచకప్ విజేతలుగా నిలిచిన భారత మహిళలు టీమ్.. క్రికెట్లో సరికొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికాపై ఘన విజయం సాధించిన టీమిండియా.. తొలిసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. షఫాలీ వర్మ, దీప్తి శర్మ ఆల్రౌండ్ షోతో అదరగొట్టి.. టీమ్కు అద్భుత విజయాన్ని అందించారు. భారత్ వరల్డ్ కప్ గెలవడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ప్రపంచకప్ అందుకున్న తరువాత అమ్మాయిల సెలబ్రేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ ఫొటోలు చూసేయండి.
ఆఖరి వికెట్ క్యాచ్ అందుకున్న కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్.. బంతిని అస్సలు వదిలిపెట్టలేదు. చివరి వరకు తన జేబులోనే పెట్టుకుంది. ఆ క్యాచ్ అందుకోవడంతో సింబాలిక్కు వరల్డ్ కప్ అందుకున్నట్లు అయింది.
టీమిండియా విజయం సాధించిన వెంటనే అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో టపాసుల మోత మోగింది. యువత రోడ్లపైకి వచ్చి చిందులు వేశారు. డ్రమ్స్ వాయిస్తూ.. త్రివర్ణ పతాకాలతో సంబరాలు చేసుకున్నారు.
సెమీస్ ముందు అసలు వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లోనే లేని షెఫాలీ వర్మ.. అనుకోకుండా వచ్చిన ఛాన్స్ను అద్బుతంగా వినియోగించుకుంది. సెమీస్లో విఫలమైనా.. ఫైనల్లో 78 బంతుల్లో 87 పరుగులు చేసి భారీ స్కోరుకు బలమైన పునాది వేసింది. అనంతరం బౌలింగ్లో రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా నిలిచింది.
ఫైనల్ పోరులో మరో టాప్ పర్ఫామెన్స్ అంటే దీప్తి శర్మదే. జెమీమా, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ త్వరగా వెళ్లిపోయిన సమయంలో ఎంతో ఓపిగ్గా బ్యాటింగ్ చేసి సఫారీలకు ఎక్కడా పట్టు చిక్కకుండా చూసింది. బ్యాటింగ్లో హాఫ్ సెంచరీ చేయడంతోపాటు బౌలింగ్లో 5 వికెట్లతో దుమ్ములేపింది. మొత్తం 22 వికెట్లు, 215 పరుగులతో ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నీగా ఎంపికైంది.
దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్డ్ సెంచరీతో చెలరేగింది. అయితే ఆమె క్రీజ్లో ఉన్నంతవరకు భారత అభిమానుల్లో టెన్షన్ మాత్రం పోలేదు. దీప్తి బౌలింగ్లో అమన్జ్యోత్ కౌర్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే క్యాచ్ అందుకుంది. ఈ క్యాచ్తో భారత్ విజయం ఖాయమైంది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మల 104 పరుగుల ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్ విజయానికి గట్టి పునాది వేసింది. దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ రాణించడంతో టీమిండియా 298 పరుగులు చేసింది.
2005, 2017లో వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో ఓడిపోయిన భారత్.. మూడోసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పట్టువీడకుండా పోరాడింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సూపర్ కెప్టెన్సీతో ఆకట్టుకుంది. షెఫలీ వర్మ చేతికి బంతి ఇవ్వడం ఎవరూ ఊహించలేదు. ఆమె తొలి బంతికే వికెట్ తీయడంతోపాటు మరో వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకుని కెప్టెన్ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టింది.
ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఐదో దేశంగా భారత్ నిలిచింది. 25 సంవత్సరాల తరువాత తొలి కొత్త ఛాంపియన్గా టీమిండియా అవతరించింది. ఈ విజయం భారత మహిళా క్రికెట్లో భారీ మార్పుకు కచ్చితంగా శ్రీకారం చుడుతుంది.
వరల్డ్ కప్ సంబరాల్లో మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు. 2005, 2017 రెండుసార్లు ఫైనల్కు చేరినప్పుడు మిథాలీనే కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. వరల్డ్ కప్ను అందుకుని తన కోరికను నెరవేర్చుకున్నారు.